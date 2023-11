El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, le puso una pausa a su renuncia al PRI e interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se protegen sus derechos político-electorales y se anule la designación de Santiago Taboada como precandidato único del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

En rueda de prensa, detalló que con este juicio busca que se respete el proceso marcado para la designación del candidato del PAN, PRI y PRD en la Ciudad.

“Estoy presentando un juicio para que se anule el proceso de designación directa del candidato del Frente Amplio por la Ciudad de México porque en la convocatoria con claridad que iba a ser un método de selección a través de foros y a través de encuestas, y que si bien era cierto se podía llevar acabo un método de acuerdos, era con los candidatos, no pueden las dirigencias emitir un acuerdo cuando no participan los que fueron registrados”, aseveró.

De igual forma, pidió a la precandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, no ser parte del dedazo que se pretende dar en la Cuidad.

“Xóchitl, quiero decirte también que no seas parte del dedazo, confiamos en que tú como la representante del frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti, para que no se haga lo que tú tanto demandaste que no pasará en la Ciudad de México, para que no se haga lo que tú me dijiste en aquella reunión, para que no se diera una imposición, sabes que soy el más competitivo”, apuntó.

Por lo anterior, Adrián Rubalcava puso en pausa su renuncia al PRI hasta que no se resuelva este juicio.

“He puesto en pausa mi renuncia el PRI a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino a la militancia responsable en la cual confío y confían en mí y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva este juicio”, puntualizó.

Asimismo, dejó en claro que no tenía pláticas con ningún partido y que interponer este juicio es una muestra clara de ello.