El aspirante a la Jefatura de Gobierno, Adrián Rubalcava, consideró que en México se requiere hablar con la verdad y no engañar a la población, por lo que ofreció trabajar por una Ciudad unida, sin divisiones o confrontación donde se pueda hacer equipo con los ciudadanos.

“Si ustedes esperan que yo me convierta en un representante del frente que critique, que señale, que acuse, que se victimice, ese no soy yo”, pues consideró que para un político que aspira gobernar en unidad “la soberbia es la peor consejera”, indicó.

Lee también Epigmenio Ibarra destaca honor de Harfuch; "es la actitud que no tuvo Ebrard", dice

Durante sus recorridos por colonias de Azcapotzalco y en sus encuentros con liderazgos políticos, sociales y empresariales de los tres partidos políticos que conforman la Alianza (PRI, PRD y PAN) sostuvo ser un hombre que suma, que construye, que ama a la comunidad, sin importar colores.

Por tanto, dijo a los chintololos que “trabajaré con toda la comunidad de la Ciudad porque quiero que construyamos una ciudad unida, una ciudad de amor y con valores”.

Lo más importante de un político es ser humilde: Rubalcava

Adrián Rubalcava comentó que lo más importante en un político es ser humilde, aprender de sus errores y dejar de lado la soberbia pues desde su perspectiva “la magia está en que lo que siembras, cosechas”.

El alcalde con licencia, quien el próximo miércoles se registrará como aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, dejó en claro que “las campañas se ganan no en el Internet, en las encuestas o en el TikTok; estás se ganan en las lecherías, en los tianguis, en los mercados, tocando puerta por puerta”.

Sin dejar de reconocer sus raíces partidistas que lo han llevado a ser el titular de la “alcaldía más segura” de toda la Ciudad de México como lo es Cuajimalpa, hizo un llamado a no seguir segmentados y sostuvo que, con él, en caso de ser elegido para representar a la Alianza, “no va a ser un gallo” hacia la contienda del 2024 sino un “dragón” que buscará terminar con la división y trabajará para que todos “nos pintemos de un mismo color”.

Sobre la seguridad que ha caracterizado a su administración, expuso que muchos declaran tener la demarcación más segura y “yo les quiero decir un dato que para mí es muy importante y es que la Alcaldía que tiene menos delitos por cada 100 mil habitantes es Cuajimalpa, no es otra”.

“Lo anterior se demuestra con los datos del Secretariado General de Seguridad Nacional, donde la alcaldía con menos delitos es Cuajimalpa por tanto es la de mayor seguridad de tal suerte que no debe existir confusión así que qué bueno que me están grabando porque ojalá y le manden el mensaje a mi cuate de la Benito Juárez y le digan que él es bueno para la percepción, pero no para la seguridad, ahora que yo sea Jefe de Gobierno, que me ayude a la percepción”, concluyó.