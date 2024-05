Celaya.- Ricardo Sheffield Padilla recibió un informe falso de elementos de la Guardia Nacional en el que le comunicaron que la oficina de campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, había sido incendiada.

Sheffield anunció el siniestro durante la presentación de Juan Miguel Ramírez como abanderado de su partido a la presidencia municipal.

En el acto, ayer por la mañana, Sheffield dijo en rueda de prensa que acababan de quemar la oficina de campaña.

“Lamento mucho decirles que nos acaban de informar de la Guardia Nacional que mientras ellos están aquí cuidándonos a todos nosotros, quemaron la oficina de campaña del candidato Juan Miguel Ramírez”.

Dijo que "es algo insostenible, no hay Estado de Derecho, no tenemos gobierno, el responsable de esto y todo lo que ha venido sucediendo es el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no hay otro".

El anuncio lo hizo Sheffield horas antes de que el IEEG aprobara el registro del candidato sustituto a la alcaldía de Celaya.

Juan Miguel Ramírez precisó en ese momento que aún no tenía casa de campaña, pero Morena sí tiene 3 oficinas en la ciudad, y ninguna corresponde con el lugar del incendio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que Protección Civil y Bomberos sofocaron un incendio al interior de un domicilio de la calle Constelación, en la colonia Galaxias del Parque, originado por un corto circuito.

No había personas en el domicilio, por lo que no hubo lesionados.

“Al finalizar el sofocamiento del incendio se pudo observar que se originó por un corto circuito, al encontrarse cables 'conectados' en donde debería estar un medidor de luz”.

El inmueble es utilizado como casa habitación y la vivienda aledaña se encuentra vacía.

Finalmente, el inmueble fue entregado a un familiar de los dueños, explicando las condiciones en que quedó la propiedad para evitar riesgos.









