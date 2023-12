La dirigencia del Partido Verde en la Ciudad de México nombró a Clara Brugada como su precandidata única a la Jefatura de Gobierno.

En un evento realizado en la alcaldía Iztacalco, la exalcaldesa de Iztapalapa tomó protesta ante liderazgos y simpatizantes del PVEM, y se comprometió con los principios e ideales de este instituto político.

Durante su mensaje, en el que portó una chamarra verde, Clara Brugada agradeció este nombramiento, y dejó claro que la Cuarta Transformación es verde y está comprometida con los grandes cambios medioambientales y el bienestar animal.

“Esta gran Ciudad de México seguirá siendo el 60% verde… refrendamos nuestro compromiso con el diseño de tecnologías verdes y reforestación”, dijo.

Comentó que hay grandes retos en el tema ambiental para la Cuarta Transformación, pero confió en avanzar el ellos gracias a esta alianza con el Partido Verde.

Asimismo, se pronunció por la desaparición del examen de Comipems para que todos los jóvenes puedan acceder a la preparatoria, aunque esto significaría, dijo, la construcción de más escuelas de nivel medio superior para que nadie se quede sin estudiar.

También, ante militantes y simpatizantes verdes, se comprometió a seguir con la remodelación del Metro para que en seis años sea uno de los mejores a nivel mundial.

Clara Brugada subrayó que es primordial que siga la Cuarta Transformación en la Ciudad para que no regrese la corrupción ni el Cártel Inmobiliario, y refrendó los principios de su movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En campaña, vivirá en pueblos originarios, adelanta Brugada

Adelantó que cuando comience la campaña se irá a vivir algunos días a los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac para conocer sus necesidades y demandas históricas.

De igual forma, se pronunció en contra de la crueldad animal, y esbozó lo que sería un sistema público de cuidado que ayude a las mujeres en las tareas del hogar, que son muchas y no recompensadas.

Al respecto, Mariana Boy, quien también contendió por esta precandidatura, destacó que Clara Brugada no ha dejado de sorprenderla por su calidad humana, principios y resultados. Indicó que desde la alcaldía Iztapalapa, Brigada Molina se preocupó por el medio ambiente y el bienestar animal, que son los grandes principios del PVEM.

El evento estuvo encabezado por Jesús Sesma, secretario general del PVEM; Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad, y liderazgos verdes de varias alcaldías.

