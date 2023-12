Como a Mariah Carey en la temporada navideña para interpretar “All I want for Christmas is you” y como a Itatí Cantoral cada 12 de diciembre para cantar “La Guadalupana”, Movimiento Ciudadano quiere “descongelar” el próximo año a Yuawi López, niño cantor del “movimiento naranja”.

De cara a las elecciones de 2024, Movimiento Ciudadano compartió en redes sociales una imagen de Yuawi, “el ícono del movimiento naranja” desde 2018.

“Si este tuit llega a 2024 likes descongelamos a Yuawi”, publicó el partido.

Si este tuit llega a 2024 likes descongelamos a Yuawi. 👀 pic.twitter.com/1ITG2HB5kJ — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) December 28, 2023

De acuerdo con el instituto político que coordina Dante Delgado a nivel Nacional, “en 2018, Yuawi le puso ritmo a las campañas al interpretar la canción del Movimiento Naranja”.

