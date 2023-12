Luego de que le rechazara una “manita” de dominó, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció disculpas al youtuber Carlos Pozos “Lord Molécula”, a quien calificó como “una gente muy decente”.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, “Lord Molécula” le llevó regalos al Presidente y le pidió que cuando se retire de la Presidencia de México, jugaran una partida de dominó, pero López Obrador mencionó que en su retiro no va a recibir a nadie.

“Él es una gente muy decente que de ninguna manera puedo ofender, siempre se ha portado muy bien, lo estimo”, expresó López Obrador sobre el youtuber.

“Le tuve que contestar de esa forma porque en realidad me voy a retirar, y no va a ser una simulación. Me voy a jubilar y ya no voy a participar en nada, y si recibo a un amigo, tengo que recibir a otro y otro”, agregó el presidente López Obrador.

“Él es una persona de primera, de buenos sentimientos, bien intencionado y le mando un abrazo”, agregó.

