Monterrey, NL, 15 de diciembre- El Partido del Trabajo irá solo a elecciones locales del próximo dos de junio en Nuevo León, si Morena y PVEM no aceptan modificar el día de hoy, el convenio de coalición que registraron el miércoles y que sólo contempla alianza en 27 de los 51 municipios y en 18 de los 26 distritos, ya que ellos pretenden coalición total, si no en todo el estado, al menos en los distritos y municipios de la zona metropolitana, donde se concentra cerca del 90 por ciento de la población.

La dirigencia estatal del PT, desconoció el convenio de coalición que suscribió Silvano Garay, su representante en las negociaciones con Morena y el PVEM, ya que presuntamente no siguió las instrucciones que se le dieron.

Según el convenio que registraron ante el Instituto Electoral del Estado, Morena postulará al aspirante de la coalición “Seguiremos Haciendo Historia en Nuevo León”, en los distritos 5 de Apodaca, 6 de Monterrey, 13, 14 y 15 de Guadalupe, 16 de Apodaca, 17 de Escobedo, 22 de Juárez, 24 de Linares, y 25 de Escobedo.

El PVEM elegirá a los aspirantes del distrito 4 de Salinas Victoria, 11 de Pesquería, 19 de Santa Catarina, 21 de Ciénega de Flores, 23 de Juárez y 26 de Cadereyta.

El PT, que en Nuevo León al no alcanzar el tres por ciento de la votación perdió en 2021 el registro local, pero puede contender con el registro nacional, solamente designará a los candidatos de los distritos 2 y 3 con cabecera en Monterrey. el PVEM designará en seis y Morena en 10 de los 18 distritos en los que irán como aliados.

En cuanto a los 27 municipios donde serán aliados, Morena designará 11 candidatos a las alcaldías que corresponden a los municipios de Cerralvo, Escobedo, Lampazos, Guadalupe, Juárez, Rayones, Allende, Bustamante, Agualeguas, San Pedro e Hidalgo; los 10 aspirantes que designará el PVEM serán los correspondientes a Mier y Noriega, Pesquería, El Carmen, Salinas Victoria, Monterrey, Ciénega de Flores, China, Sabinas Hidalgo, Hidalgo y Marín.

En tanto el PT postulará a seis aspirantes de la coalición, que corresponden a Montemorelos, Vallecillo, Melchor Ocampo, Aramberri, Parás y Doctor González.

Algunas diferencias que se han presentado entre los partidos de la alianza, es porque en Monterrey, el PVEM propone a Patricio Zambrano, donde el PT busca impulsar al ex diputado local y federal Santiago González Soto, ya que en el pasado apoyaron al Pato Zambrano por la misma alcaldía, pero terminaron en malos términos por descalificaciones públicas que realizó El Pato contra los líderes del partido de la estrella.

Guadalupe Rodríguez y Asael Sepúlveda, integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal del PT pidieron en rueda de prensa a sus aliados y PT, modificar este viernes el convenio parcial para ir por una coalición total en la entidad, pues de no darle al vencer el plazo, prefieren participar solos en los comicios del dos de junio de 2024. Sus argumentos son que no hay piso parejo porque Morena y Verde quieren dar espacios a figuras que pueden “cochinear” la elección.

“Lo que se pide es que haya piso parejo. Somos tres partidos y no dos o uno”, dijo Guadalupe Rodríguez, esposa del fundador y líder nacional del PT, Alberto Anaya.





