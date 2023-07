Consciente de que puede ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF), el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer dos encuestas en las cuales las preferencias dan amplia ventaja a Morena frente a la oposición rumbo a los comicios presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa y dentro de la sección que ha llamado “No lo digo yo”, el Mandatario aseguró que no hay “ningún fenómeno político” que pueda frenar y derrotar a la llamada Cuarta Transformación.

Acusó que el grupo que impulsa una supuesta campaña en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial está vinculado a la oligarquía corrupta y los señaló de estar desesperados porque “no les sale nada” y de que son capaces de mentir, de calumniar y de crear “ambientes enrarecidos”.

“Ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible.

“Esta semana se dieron a conocer dos encuestas, que no se difunden en los medios convencionales porque los medios convencionales están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe con la técnica de [Joseph] Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona eso, no funciona la manipulación mediática”, expresó.

Sin entrar en detalles, el titular del Ejecutivo mostró los resultados de una encuesta de la empresa Covarrubias en la que preguntan a la población que si las elecciones para Presidente de la República fueran hoy por cuál opción votaría. Según el resultado, Morena y aliados tienen 49%; PAN, PRI, PRD, 19%, y Movimiento Ciudadano, 7%.

“¿Cuánta es la diferencia? 30%. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes”. Luego se refirió a un sondeo de opinión de El País, hecho por la firma Enkoll, con la misma pregunta en donde el partido guinda tiene preferencia bruta de 54% y efectiva de 60%; el PAN una preferencia bruta de 13% y efectiva de 14%, y el PRI una referencia bruta de 11% y efectiva de 12%.

Tras difundir estas dos encuestas y reiterar su denuncia de que existe una campaña en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial, López Obrador llamó a sus simpatizantes a no caer en ninguna provocación y estar “serenos, morenos”.

“¿Por qué vamos a hacerles daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?

“Es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón. Es una invención, producto de un coraje exacerbado, porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y por sus privilegios. Ojalá y todo mundo se tranquilice, se serene”.

Se burla de la ley electoral: especialistas

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL aseguraron que la proyección de las dos encuestas por parte del presidente López Obrador es una clara burla y un desacato a la ley electoral.

Para la exconsejera del IFE María Marván Laborde es lamentable que el Ejecutivo no cumpla una ley que se creó a petición de él mismo.

“El Presidente debería de estar cumpliendo la ley, no está cumpliendo la ley y es una ley que se hizo a petición suya, por reclamo suyo, en 2007, y que definitivamente les prohíbe a él y a los demás gobernantes meterse en el proceso electoral, pero a pesar de ello se está metiendo de lleno y está vulnerando el proceso electoral”, indicó.

La politóloga y socióloga consideró que aún si las quejas contra el Presidente escalan a denuncias, López Obrador no dejará de hablar del proceso. Lo que sí advirtió es que el tema puede escalar a una condena internacional por su actuación.

José Antonio Crespo, historiador y analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que el presidente López Obrador viola aquellas leyes que le estorban y las que le conviene exige que se cumplan, pero las que no las viola, les da la vuelta, se burla.

“¡Claro que está violando la ley! Le da la vuelta con eso de que ‘yo no lo dije’, pero pone ahí a gente diciendo lo que él quiere que se diga con las encuestas: ‘yo no lo digo, es la encuestadora’, ‘yo nada más lo estoy presentando aquí’”.

El especialista aseguró que viola aquellas leyes que le estorban “no digo que todas, las que le conviene exige que se cumplan, pero las que no le convienen las viola, les da la vuela, se burla”.

Alberto Aziz Nassif, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), aseguró que el Presidente tiene una actitud de inmiscuirse en el proceso de sucesión rumbo a 2024 en claro desacato a la autoridad electoral.

“Claramente, el Presidente lo dijo: ‘Voy a decir en función de un bien mayor aunque me multen y aunque me censuren’, esa es la actitud que ha tenido y que va a tener, y se puede ver que hay una actitud de inmiscuirse en el proceso electoral de la sucesión adelantadísima que estamos viviendo”.

Señaló que eso es desacato a la autoridad electoral porque no tiene por qué presentar esas encuestas, pero lo hace para señalar y confirmar que Morena y sus corcholatas van adelante de la oposición.