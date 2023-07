Este lunes, Presidencia de la República bajó de sus canales oficiales de YouTube la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 26 de julio en la que difundió dos encuestas en las que se muestra que Morena lidera las preferencias electorales rumbo a 2024.

Esto, luego de que por unanimidad, el pasado viernes, la comisión del INE ordenó la modificación o eliminación de esa mañanera de todas las plataformas oficiales y aprobó una tutela a fin de que el mandatario evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024, al considerar que se puede vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y neutralidad.

Este lunes ya no se encuentra disponible esta conferencia en los canales de YouTube del Gobierno de México, del presidente López Obrador, ni del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

La mañana del pasado 26 de julio, el presidente López Obrador dio a conocer dos encuestas en los cuales las preferencias electorales dan amplia ventaja a su partido Morena frente a la oposición rumbo a los comicios presidenciales de 2024 .

En Palacio Nacional y dentro de la sección que él ha llamado “No lo digo yo”, el Mandatario federal aseguró que no existe “ningún fenómeno político” que pueda frenar y derrotar a la llamada cuarta transformación.

Acusó que el grupo que impulsa una supuesta campaña en la que se le responsabilizará si algo le pasa a una aspirante presidencial está vinculado a la oligarquía corrupta, y los señalo de estar desesperados porque “no les salen nada” y de que son capaces de mentir, de calumniar y de crear “ambientes enrarecidos”.

“Ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible.

“Esta semana se dieron a conocer dos encuestas, que no se difunden en los medios convencionales porque los medios convencionales están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual, a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe con la técnica de (Joseph) Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona eso, no funciona la manipulación mediática”.

Sin entrar en detalles, el titular del Ejecutivo mostró los resultados de una encuesta de la empresa Covarrubias en la que preguntan a la población si las elecciones para Presidente de la República fueran hoy, por cuál opción votaría. Según la encuesta, Morena y aliados tienen el 49%; PAN, PRI, PRD, 19%; Movimiento Ciudadano, 7%.

“¿Cuánta es la diferencia? 30%. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes”.

Luego se refirió a un sondeo de opinión del diario El País, hecho por Enkoll, con la misma pregunta en donde el partido guinda tiene preferencia bruta del 54% y efectiva 60%; el PAN una preferencia bruta de 13% y efectiva 14%; y el PRI una referencia bruta 11% y efectiva del 12%.





ml