San Pedro Cholula, Puebla.-‘’Vamos a ir por más democracia, por más libertades, por más justicia, porque no queremos que vuelva a haber nunca más fraudes electorales’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Al cerrar su gira por Puebla, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que el 2 de junio se vote por la autollamada cuarta transformación, para que de esta forma se logren reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Queremos que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México, eso se llama democracia, el pueblo elige’’, aseguró.

Además, puntualizó que la cuarta transformación se trata del único modelo que garantiza continuar con la construcción de un México con programas sociales, con más justicia, más seguridad y más bienestar.

Claudia Sheinbaum cierra su gira en Puebla y llama al voto para continuar con la cuarta transformación. Foto: Diego Simón /EL UNIVERSAL

"La oposición quiere regresar al pasado del neoliberalismo, de la corrupción, de la guerra, nosotros queremos continuar con el proyecto de la transformación, queremos seguir construyendo la paz con justicia, queremos que todas las mexicanas y mexicanos vivan con bienestar’’, manifestó.

Ante los y las habitantes de San Pedro Cholula, puntualizó que en la segunda etapa es continuar con lo trazado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Me va a tocar entrar el 1° de octubre y no se nos va a olvidar gobernar para los más humildes, para los más necesitados, eso es humanismo’’, aseguró Claudia Sheinbaum.

En su intervención, Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de Organización y Enlace Territorial de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en nombre de quienes fundaron la izquierda mexicana es momento de que una mujer llegue a la silla presidencial.

"Por todos aquellos militantes, por todos aquellos que ofrendaron su vida por la izquierda de México y que ya no están con nosotros, por todos aquellos fundadores, no dejemos sola a Claudia, no la dejemos sola, defendámosla, sintámonos orgullosos de nuestro movimiento’’, puntualizó.

Asimismo, Ignacio Mier Velazco, Candidato a Senador por Puebla, destacó que en México se vive un momento histórico para todas las mujeres, pero en especial para todo el pueblo de México al tener la oportunidad de que sea una mujer de izquierda quien lidere la nación.

"Por primera vez está generación de mujeres, con sus madres, sus abuelas, con los hombres vamos a elegir a la primera mujer presidenta de México y es de nuestro movimiento y es de izquierda y es Claudia Sheinbaum’’, aseguró.

Al evento con habitantes de Puebla también asistieron, Lizeth Sánchez García, Candidata a Senadora por Puebla; Fabiola Karina Pérez Popoca, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 10 – Cholula de Rivadavia; Maiella Gómez Maldonado, Candidata a Diputada Federal; Esthela Damián Peralta, Delegada Política en el Estado de Puebla y Coordinadora Nacional de Defensa del Voto de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Olivia Salomón, Enlace con el Sector Empresarial de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; el Diputado Leonel Godoy Rangel, Coordinador de la 4ta. Circunscripción Electoral; Olga Lucía Romero Garci-Crespo, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla; Jaime Natale Uranga, Presidente Estatal del Partido Verde Ecologista y Ernesto Villareal Cantú, Comisionado Político Electoral Nacional del Partido del Trabajo.

