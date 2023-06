Monterrey.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que nunca ha dicho que no está de acuerdo con el método de la encuesta que se va a aplicar para elegir a quien defenderá a la Cuarta Transformación a escala nacional, porque sencillamente no lo conoce, y será la próxima semana cuando Mario Delgado, presidente de Morena, lo dé a conocer, por lo que será entonces cuando dé a conocer su opinión al respecto.

A pregunta expresa después de reunirse con cientos de ciudadanos de la denominada “Plataforma Verde”, en un salón de Cintermex, Ebrard señaló “yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo, lo que he dicho es que el movimiento en el que estamos Morena, más el Verde más el PT, tiene la obligación, para fortalecerse, de hacer un proceso abierto que salga bien”, al momento de definir quién abanderará a dicha coalición.

Expuso que lo que ha tratado de hacer es proponer al presidente de Morena, Mario Delgado, como lo hizo en diciembre pasado precisamente en Monterrey, y lo hará la semana próxima, es cómo se puede lograr ese objetivo; “entonces ya nos dijeron que la semana entrante nos van a convocar, para que cada quien presente su propuesta de cómo se podría hacer para llegar a ese fin”.

Reiteró su propuesta de que la encuesta contemple una sola pregunta, sencilla, donde se pregunte a quién quieres para que represente el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, porque en la que se ha aplicado en procesos pasados se contemplan al parecer cinco preguntas que tienen un valor diferente y confunden a las personas, pues “de hecho nadie sabe cómo se calcula eso, en cambio si es una sola pregunta es más transparente simplemente tú a quién apoyas”.

Una segunda propuesta es que haya debate entre aspirantes. “Eso hicimos en 2005 cuando yo fui candidato en la Ciudad de México, se hizo encuesta pero hicimos debate, y también hicimos otra cosa, en ese tiempo yo era secretario de Desarrollo Social, imagínense atender todos los problemas sociales, entonces yo el día que anuncié que iba a participar en la encuesta, presenté mi renuncia al licenciado López Obrador para irme a hacer campaña”, aseveró.

Su propuesta es que esta vez (para elegir aspirante presidencial para 2024), se haga algo muy parecido a lo que funcionó en aquella época.

Marcelo Ebrard con integrantes de Plataforma Verde en Cintermex. Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL

A pregunta específico dijo que no tendría por qué tener desconfianza de antemano sobre el proceso de encuesta que se aplicará esta ocasión, porque no conoce cómo lo van a hacer.

Destacó la importancia de que haya debate, porque “ya sabemos que todos los que vamos a participar somos parte de la Cuarta Transformación. Si no, no participaríamos, ya sabemos que todos defendemos a la 4 T, pero “qué vas a hacer los próximos seis años”.

Por ejemplo dijo en estados como Monterrey es necesario terminar la obra iniciada por el gobierno federal entre otras en materia de agua y continuar porque más adelante se necesitará un mayor flujo del recurso hídrico.

Asimismo, en el tema de seguridad, si bien es cierto que el presidente ya hizo mucho con la creación de la Guardia Nacional y la construcción de cuarteles, es necesario que cada quien propone para los próximos seis años, para que los ciudadanos vean las diferentes propuestas, pues de lo contrario pareciera que no hay diferencia en lo que plantean.

Ebrard Casaubón mencionó que durante la reunión con la dirigencia de Morena exhortará para que se reglamente lo relacionado con la propaganda, y que se fijen los términos de la encuesta.











afcl