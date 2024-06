"No defraudaré a Yucatán": Joaquín Díaz Mena de Morena; Renán Barrera del PAN reconoce resultados no favorables Barrera Concha reveló en sus redes sociales que los resultados del PREP no le favorecen y que respetará la decisión expresada en las urnas y agradeció el apoyo que recibió de miles de yucatecos

Joaquín Díaz Mena, virtual ganador de la contienda por la gubernatura de Yucatán. Foto: Especial