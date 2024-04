Cuernavaca.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, denunció que el organismo electoral en Morelos le negó el registro para participar en los comicios porque aparece en la lista de deudores alimentarios, y conforme al artículo 38 de la Carta magna las personas en esa condición no pueden ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular.

Espín Navarrete, exdiputado local y exalcalde de esa misma demarcación, afirmó que su hijo tiene casi 12 años y todo este tiempo ha sido responsable, pero desde el 2018 no gana lo que percibía como diputado local y eso genera retraso en los pagos, "pero eso no significa que no quiera pagar", señaló.

En conferencia de prensa informó que presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) por la determinación del Impepac porque está al corriente con la pensión de su hijo de 12 años. Su abogado, Everardo Villaseñor, acusó que en el Instituto Electoral no hay igualdad de circunstancias en esta contienda electoral, ya que presuntamente se favorece a la actual presidenta de ese municipio, Claudia Mazari.

El abogado expuso que desde junio de 2023 el político morelense suscribió un convenio ante un juzgado civil para regularizar el pago de sus obligaciones alimentarias. “Es decir, que desde el 12 de junio del 2023 (antes del inicio del año electoral 2023—2024, no es deudor alimentario moroso, y por una falta de actualización del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos hacia el Registro Civil no habían actualizado la lista de deudores alimentarios morosos desde junio del año pasado”, dijo Everardo Villaseñor.

Más adelante precisó que es responsabilidad de los jueces civiles o familiares actualizar la lista de deudores alimentarios, y en este caso correspondía al juzgado de Puente de Ixtla, sur del estado.

En noviembre de 2022 un grupo de mujeres feministas exhibió fotografías del exfuncionario, acusado de abandono paterno.





