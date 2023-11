La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, afirmó que el rechazo a su licencia temporal por parte de los diputados locales de Morena sólo refleja que no quieren que compita en las próximas elecciones porque le tienen miedo; asimismo, precisó que esto no la detendrá y que interpondrá un juicio para la protección de sus derechos políticos-electorales, una denuncia por violencia política de género y pedirá licencia por 15 días, mismas que no necesitan ser avaladas por el pleno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, recalcó que le tienen miedo porque saben que va aganar la Jefatura de Gobierno como ganó la alcaldía en 2021.

“Le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder y eso no se vale, la verdad, es que dejen que sea la gente la que decida”, comentó.

En este sentido, dejó claro que va a participar para buscar la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno, aunque Morena no lo quiera. “Yo voy a participar quieran o no, esta votación no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos: que, si yo soy candidata por el frente en la Ciudad de México, les voy a ganar”.

Lía Limón detalló que esta negativa del Congreso capitalino afecta sus derechos político-electorales, por lo que interpondrá un juicio para su defensa. Además, abundó que presentará una denuncia por violencia política de género “porque me están negando el derecho a participar, que por cierto a otros no se lo están negando”.

“Por otro lado, si no me la dan (la licencia) pediré licencia de 15 días, esa no tiene que ser votada, simplemente es un aviso y hay que decir que ya una vez intentaron detenerme a golpes, me golpearon la nariz, y no me detuvieron, esto tampoco me frenar, voy a participar en la contienda interna, con o sin licencia, quieran o no porque vamos a recuperar la Ciudad de México”, indicó.

Por último, llamó a Morena a que no le saquen y que no le tengan miedo y que les respeten a los vecinos su derecho a decidir “que no vulneran el derecho de nadie a participar porque y sus aliados claramente le tienen miedo a las mujeres que sí somos chingonas y sabemos ganar”.

