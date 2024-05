Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano, presumió ser la única mujer contendiente a la alcaldía de Monterrey en Nuevo León, y aseguró que ella no se ha enriquecido con el municipio como lo han hecho sus contrincantes.

Durante un recorrido, el pasado lunes, en la las colonias Moderna y Progreso del municipio, la Chavacana Mayor invitó a la ciudadanía a votar por ella.

Esto al hablar del próximo debate que tendrá con Adrián de la Garza, Mauricio Cantú, Patricio Zambrano y Adalberto Madero.

"Voy a ser la única mujer y la más joven y me van a ir a decir que no tengo experiencia y yo les he demostrado que sin experiencia he hecho más que ellos, ya he dejado más legado que ellos en mi Estado y además de la experiencia que ellos tienen no quiero ninguna, no quiero ningún día de experiencia de la que ellos tienen porque nos han demostrado que con la experiencia que ellos se cuelgan no han hecho nada, no han hecho nada más que enriquecerse ellos y a los suyos", aseguró la candidata fosfo fosfo.

"Y han exprimido al municipio de la manera más grotesca y tienen el descaro de venirles a decir ya cambié, yo soy el bueno, yo sí sé resolver en serio", agregó.

Al recorrido la acompañó la candidata a diputada local Sandra Pámanes. Finalmente, Mariana Rodríguez detalló los 8 ejes de su plataforma de trabajo.

bmc/rmlgv