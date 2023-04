Un programa de “Súper becas” para que los jóvenes más aplicados estudien aquí o en extranjero, anunció Manolo Jiménez Salinas, candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PRI-PAN-PRD.

Al iniciar su campaña política este martes, visitó Guerrero y después el municipio de Múzquiz. Ambos “Pueblos Mágicos” donde le dieron una calurosa y entusiasta bienvenida.

En un mitin en el “Club de Leones” destacó su compromiso de crear un parque industrial aquí en la Cuenca Carbonífera.

El que contará con la infraestructura necesaria para atraer empresas que diversifiquen la economía (que depende del carbón) y generen nuevos empleos bien pagados.

Lee también Manolo Jiménez plantea ejes para mejorar calidad de vida

Sobre todo, dijo, por el New Shoring (Apuntalamiento Nuevo) que viene fuerte, y será una cascada de inversiones para el norte de México.

“Tenemos que hacer todo lo posible para que Coahuila sea el gran ganador de esas inversiones que llegarán a nuestro país”, subrayó.

Impulsar las carreras del futuro

Para que haya más profesionistas altamente calificados, agregó, planeamos impulsar las carreras del futuro: La robótica, la ciberseguridad, la programación, donde los jóvenes con otras carreras pueden trabajar en el mundo desde casa, ganando tres veces más lo que hoy en día gana un muchacho recién egresado.

Estas son súper becas, no solo es un apoyo para sortear algunos gastos, sino para poderles abrir las oportunidades de desarrollo desde estar en su localidad hasta irse a estudiar al extranjero.

Lee también Aureoles apoya a Del Moral en Edomex y a Manolo en Coahuila

Jiménez Salinas, quien fue diputado local, secretario de Desarrollo Social del Estado y alcalde de Saltillo, pide a los electores le den su voto de confianza en las urnas el domingo 04 de junio, para ser el próximo Gobernador de este gran estado norteño.

Afirmó que lo avala su trabajo, los compromisos cumplidos cuando fue alcalde, secretario y diputado.

Por eso, dijo que hace compromisos puntuales con las y los coahuilenses, factibles de realizar, en una campaña propositiva, respetuosa, “sin grillas”, ni ataques o descalificaciones para nadie.

Mejorar calidad de vida y seguridad pública

Impulsaremos en equipo con la sociedad civil y los empresarios, acciones para desarrollar muchos proyectos, muchas obras para el desarrollo de esta Región Carbonífera, afirmó.

Lee también Manolo Jiménez encabeza preferencias rumbo a elecciones por Coahuila

Comentó que hace tratos muy claros con nuestra gente para mejorar su calidad de vida y para mantener la seguridad pública, que es el rubro más importante.

Por eso platicó con los ciudadanos de algunos puntos de nuestra gran agenda de calidad de vida en temas de salud.

Así como de programas sociales, preservación del medio ambiente, construcción de obras sociales y agua potable para fortalecer el municipio de Múzquiz y la Región Carbonífera.

Agregó que en lo que resta de esta semana recorrerá las cinco regiones para concluir el viernes.

Lee también Manolo Jiménez asegurá que ganará la gubernatura de Coahuila

Visitará los siete “Pueblos Mágicos” que hay en el estado

Esta es una campaña para sumar, ser propositivo, constructivo, la gente está cansada de la polarización, de la grilla, de los dimes y diretes, lo que quiere es que les vengamos a decir cómo vamos a solucionar sus principales problemas.

Y proponer soluciones con base en que haya viabilidad y aquí lo que nos respalda a nosotros y me pueden medir es que lo que dije cuando iba a ser presidente municipal lo cumplí al pie de la letra y eso es importante.

“A mí –apuntó-- me pueden me dir no solo por lo que digo que voy a hacer, sino por lo que hice, lo que prometí en mi campaña como alcalde y lo que hicimos”.

Lee también Manolo Jiménez Salinas arrancó campaña para gobernador de Coahuila por el PRI-PAN-PRD

Manolo afirmó además; "Voy a hacer equipo con todas y todos, vamos a trabajar en sintonía, sociedad y gobierno, vamos a trabajar coordinados con el presidente de México y con todas las alcaldesas y alcaldes de los diferentes partidos políticos de Coahuila", remarcó.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss