El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, se “destapó” para contender por la alcaldía Benito Juárez en las próximas elecciones, y aseguró no tener miedo por las investigaciones que realiza la Fiscalía capitalina contra el llamado Cártel Inmobiliario, las cuales ya salpicaron a su hermano, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En un encuentro con medios de comunicación, comentó sus aspiraciones de suceder a Santiago Taboada y, por qué no, hacer campaña junto a él para la jefatura de gobierno y la alcaldía.

“Quiero contender por la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México y lo hago simple y sencillamente por una razón: porque sin duda no nos merecemos menos de lo que tenemos hoy, vamos a seguir siendo la mejor alcaldía, cómo lo dice el INEGI, y la mejor encuesta que es la de los vecinos”, comentó.

Precisó que toma este reto a pesar de la “persecución política” que existe contra funcionarios de Benito Juárez y seguramente contra él. En este sentido, aseguró que no tiene temor y pidió a Morena ganarle en las urnas y no utilizando a su brazo político, es decir, a la Fiscalía capitalina.

“Seguramente deben tener carpetas de investigación contra mí, pero yo estoy en la lucha, por los vecinos, porque eso me ha traído aquí desde hace muchos años, hay aspirantes de Morena que no han ganado en Benito Juárez y tienen esa espinita, les duele toda su vida no haber podido ganar Benito Juárez, yo los reto a que nos veamos en las urnas y no en la Fiscalía como quieren hacer para ganar una elección. Que me ganen a la buena”, aseveró.







