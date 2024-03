El Instituto Nacional Electoral (INE) ha completado el 87% de las visitas a las personas que resultaron sorteadas como funcionarias de casilla. En este lapso, los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) han reportado 661 incidentes, ninguno de gravedad.

¿Cuáles son las principales agresiones que sufren los capacitadores electorales?

En un encuentro con medios de comunicación, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral informó que las principales agresiones son:

23.1% agresiones de perros 20% accidentes menores como torcedura de tobillo, caer de una bicicleta, entre otros 12.2% inseguridad 11.35% agresión verbal

"No es un dato que nos brinque en relación, por ejemplo, al proceso electoral ni del 2018 ni del 2021. Está dentro de los rangos de la inseguridad cotidiana y normal con la que se enfrentan siempre", añadió.

Lee también Balean camioneta de José Luis Durán, candidato a diputado federal; PVEM denuncia atentado

"No hay un lugar en el que en específico se nos haya notificado hasta el momento de una situación grave en la que no se haya podido accesar a algún lugar para ello. No hasta el momento. O sea, no hay ningún incidente que podamos clasificar como grave", subrayó.

El consejero expuso que las entidades con mayores incidentes son el Estado de México, luego después la Ciudad de México, como normalmente ocurre.

En la primera etapa se ha visitado 11 millones 231 mil 921 domicilios visitados, es decir, un 87% de las 13 millones personas sorteadas. "Desde luego no encontramos a todo el mundo, evidentemente. O sea, nosotros tenemos que notificarle a prácticamente 13 millones, que es el listado nominal. No siempre los encontramos. De hecho, tenemos un número de personas a las que no encontramos, o bien incluso de rechazos también, que desde un principio nos dicen no, no puedo ser", apuntó.

De estos, 21% son personas imposibles de localizar, es decir, que no hicieron su cambio de credencial y ya no viven en ese domicilio.

Lee también “¡Día histórico!”: Inicia producción de boletas electorales para el próximo 2 de junio

Hay un 2.62% que tienen impedimentos legales, por alguna cuestión, son líderes de algún partido político, por los que no puede ser funcionario de casilla; otro 5.59% que por cuestiones de salud no pueden; un 6.33% por cuestiones laborales y sociales, que es el rechazo.

Es decir, un 46.34% de personas que no pueden ser funcionarios de casilla, por distintas razones

"Entonces, que tampoco está fuera del estándar. Ha habido ocasiones en que ese rechazo llega a ser del 60%, 65%, varía, pero hasta ahorita hay un 46.34% del total de visitados", puntualizó.

El consejero Martín Faz presentó los materiales que se usarán para la jornada electoral del 2 de junio.

De acuerdo con las capacidades de Tallees Gráficos de México, encargado de imprimir las boletas, va un avance de 7% de impresión de las boletas presidenciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr