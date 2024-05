El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el Consejo General del INE será recordado por no actuar contra la guerra sucia en contra de su candidata, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, exigió que se contabilice a la campaña de la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, tanto los recursos empleados en esta campaña en redes sociales como la marcha de la Marea Rosa.

"Van a quedar manchados para siempre, este Consejo General, como el Consejo que toleró la guerra sucia. Así como el de 2006 que toleró la campaña de los empresarios contra López Obrador. O el Consejo miope de 2012 que nunca vio los recursos de Monex", apuntó.

Lee también Xóchitl Gálvez exige investigar cómo entra el dinero del narco a las campañas

El líder morenista señaló que la gente que marche el 19 de mayo lo hará para defender a la candidata de Fuerza y Corazón X México, Xóchitl Gálvez.

"¿Por qué no investiga el INE la guerra sucia? Por complicidad u omisión, pero a estas alturas es difícil creer que son omisos. Porque es muy evidente, es muy burdo, porque les damos pruebas", dijo.

Mario Delgado señaló que no está de acuerdo con que sólo se contabilice la participación de Xóchitl Gálvez si lo reporta en su agenda, como indicó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

"Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país en el Zócalo de la Ciudad no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo porque no es ciudadano", subrayó.

Expuso que todos los días a Morena es objeto de "persecución" porque la autoridad electoral le dice que hay actos que no reportan.

"Hay mucha gente que fue de buena voluntad a esas marchas, digamos un poco desinformada, pero de manera voluntaria persiguiendo esa idea que metió la derecha. Cuando nosotros denunciamos siempre que no era la sociedad organizada, que era en realidad la derecha disfrazada de rosa para tratar de engañar a un sector de la población", acusó Mario Delgado.

Lee también “Marcha en defensa de la democracia, un grupo diminuto de empresarios y políticos”, afirma Mario Delgado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr