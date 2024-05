El vicecoordinador de la campaña de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, aseguró que son falsas las acusasiones del líder nacional de Morena, Mario Delgado, donde presuntamente Gálvez autorizó pisos ilegales de una plaza comercial a cambio de un contrato millonario para una de las empresas de la abanderada presidencial.

"Mientes todos los días, lo que mencionas sobre el edificio sabes que es FALSO”, escribió en la red social X.

En ese sentido, Cortázar pidió a Delgado que explique sus presuntos “nexos con el crimen organizado”, así como las acusaciones a Claudia Sheinbaum que ha hecho Xochitl Gálvez.

“¿Gastó o no millones de pesos en su imagen personal? ¿Se robó o no una casa? ¿Apoyó o no el gobierno a sus empresas? ¿Está metida su familia en los Panama Papers? ¿Va a investigar la corrupción en dos bocas? ¿El Tren Maya? ¿Las propiedades de Rocío Nahle? ¿Le dio o no agua contaminada a los capitalinos?”, cuestionó.

El íntegrante de la campaña de la abanderada de la oposición aseguró que ya los alcanzaron en las encuestas y le van a ganar a Morena y sus aliados.

“Ya basta de mentiras y traiciones a los mexicanos, por eso ya los alcanzamos y les vamos a ganar”, concluyó.

