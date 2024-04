Tras la realización del primer debate presidencial que se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) el domingo 7 de abril, los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se quejaron del reloj y el poco tiempo para presentar propuestas.

Durante el programa de la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México, lamentó que la organización del primer debate no permitió un verdadero diálogo entre los aspirantes a la Presidencia, además que denunció que hubo errores en la producción que fueron "distractores".

“Lo más importante es que se respeten los acuerdos que se toman en la comisión de debates, como estaba planteado originalmente, la escaleta que se nos entregó; dice claramente que arranca la pregunta del moderador y tienes hasta un minuto para contestar, jamás se nos avisó que los moderadores podrían preguntar”, señaló Cortázar.

El vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez señaló que se acordó con la comisión de debate que en los cinco minutos, los moderadores podrían interrumpir si se pasaba de un minuto y medio o se desviaran por completo del tema. “No es responsabilidad de los moderadores, la información que tengo, si les dijo el INE que podían preguntar, pero a nosotros no nos avisaron”, dijo.

“Durante la realización del debate se acordó que solo estaría el staff técnico, los candidatos, los moderadores y una persona que acompañara a los aspirantes, y cuatro de los consejeros decidieron estar dentro del auditorio, algo que no habíamos acordado y también se rompió”, aseguró Max Cortázar.

Es importante que las mesas de diálogo que se tienen con el INE se respeten, añadió.

Agregó que estos incidentes no permitieron desarrollar las ideas y no generar un debate con los otros candidatos más fluido. “El reloj fue un verdadero desastre, los relojes no funcionaron bien”, comentó.

Refirió que harán la sugerencia al INE de cambiar el equipo de producción y la contratación de un equipo profesional.

