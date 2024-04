En medio de un duelo de mantas y pancartas, la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana criticó a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, por haber sido postulada por partidos y dirigentes que han sido cuestionados por presuntos actos de corrupción.

Durante un intercambio de dos horas con jóvenes de esa casa de estudios, la aspirante opositora reconoció que los partidos atraviesan por una crisis de credibilidad, pero se deslindó de los dirigentes de la alianza que la impulsó.

Ismael, estudiante de derecho, puso en duda la congruencia de la candidata, al señalar que pide el voto para una coalición en la que están políticos impresentables.

“Como usted dice, hay que ser congruente con lo que uno dice y lo que hace, porque si uno quiere votar por usted, tiene que votar y tachar al PRI, al PAN o al PRD”, remarcó el alumno.

“Yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza son sus dirigentes nacionales. Con Alito Moreno, que debería estar en la cárcel por corrupción, con Marko Cortés, publicando que se reparten notarías, mi pregunta concisa es: ¿Usted considera que Alito y Marko son buenos políticos? y si merecen o no representar a la gente”, planteó.

“Yo puedo ser responsable de los que yo nombre, no puedo ser responsable de los que otros nombraron, respondió Gálvez, al pintar su raya y desmarcarse de los presidentes de los partidos aliados.

Dijo que si hay alguno de esos dirigentes que haya cometido delitos no lo va a solapar.

Recalcó que ella no tiene ni tendrá ninguna filiación partidista, que encabeza un proyecto ciudadano y que se va a rodear de las mejores personas honestas, trabajadoras y capaces.

“Yo no puedo resarcir el pasado de los partidos políticos, me queda claro que los partidos tienen una crisis, no en México, en el mundo. Pero lo que sí me comprometo es a tener el mejor equipo en mi gabinete, un equipo de expertos que necesariamente va a venir de los partidos políticos”, apuntó.

Durante el encuentro con la comunidad de la Ibero, en el Auditorio Jesús Sánchez Villaseñor, algunos jóvenes desplegaron una manta con la leyenda: “La Ibero tiene memoria, 68, 71, Guardería ABC, Los 43.

La candidata respondió que “el caso de los 43 (desaparecidos de Ayotzinapa) es inaceptable, lo de la guardería es inaceptable, pero también lo del Colegio Rébsamen y lo de Linea 12 del Metro”, donde Claudia Sheinbaum tuvo responsabilidad.

“La directora del Metro ni siquiera fue llamada a declarar” porque es amiga de Sheinbaum, reprochó.

“No se vale la justicia a modo”, recalcó.

Otros estudiantes mostraron pancartas en favor de Gálvez, mientras que también salieron a relucir algunas contra de la candidata de Morena quién no aceptó acudir a este foro, donde ya estuvo el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Claudia, cobarde, ven a la Ibero”, se leía en una de ellas.

“¿Saben por qué no viene Sheinbaum aquí? , porque no aguantaría las preguntas”, comentó Xóchitl Gálvez, quien al término del evento dedicó unos minutos a tomarse selfies con lls estudiantes.

Al auditorio asistieron 600 alumnos, pero en las explanadas de la Ibero había al menos 2 mil mas siguiendo el encuentro a través de pantallas gigantes.

Antes de abordar su vehículo para retirarse del plantel, la candidata presidencial tomo unos lentes especiales para admirar el eclipse, que en ese momento ya se encontraba en cerca de su clímax.

