Articulistas y columnistas de EL UNIVERSAL vieron a Claudia Sheinbaum ganadora del debate entre aspirantes a la Presidencia celebrado anoche porque consideraron que no se enganchó ante los ataques y por mostrar serenidad.

Los colaboradores de este diario consideraron que Xóchitl Gálvez no la logró exponer como la continuidad de un sexenio desastroso y desaprovechó la oportunidad de establecer un proyecto alternativo al actual gobierno.

Hubo coincidencia en que fue un debate con muchos problemas técnicos y visualmente muy pobre y que el INE tendría que mejorar la producción televisiva.

A continuación, las respuestas que dieron a las preguntas: ¿Quién ganó el debate y por qué? Y ¿cuál fue la mejor propuesta?

Alberto Aziz Nassif

Parece que Claudia Sheinbaum ganó porque como puntera en las encuestas pudo pasar sin que la pusieran en graves aprietos; siguió al pie de la letra su guion que traía muy organizado en su carpeta. Xóchitl Gálvez desaprovechó una valiosa oportunidad para establecer un proyecto alternativo al actual gobierno, en ese sentido no ganó. Me parece que este primer debate no modificará las intenciones de voto. Máynez fue un tercero que no hizo ninguna diferencia y podía no haber estado y daría lo mismo.

Las propuestas fueron una repetición de lo que se ha dicho en las campañas, no hubo novedades y los que se propuso repite por parte del oficialismo muchas de las políticas actuales que retoma Claudia; y Xóchitl confirma varias políticas de la 4T. Mejores propuestas y diferencias de lo que hoy se hace no hubo en ninguna candidatura. Será complicado recordar alguna propuesta por lo que se hayan distinguido las candidaturas.

Leonardo Curzio

No creo que haya habido un ganador definido. Claudia mantuvo su posición. Xóchitl atacó, pero no fue contundente. El candidato naranja se le vio más cerca del partido guinda. No creo que se muevan demasiado las preferencias.

La mejor propuesta fue la creación de un sistema nacional de cuidados. Me resultó muy reiterativa la autorreferencia de los candidatos. Claudia hablaba de la Ciudad de México, como si esto fuera la nueva Babilonia. Y Xóchitl parece que estuvo en todos los debates senatoriales.

Me parece que fue un debate con muchos problemas técnicos y visualmente muy pobre. El INE tendrá que revisar toda la parte técnica y mejorar su producción.

Lorenzo Meyer

Para la candidata que las encuestas muestran de tiempo atrás como clara favorita para ganar la elección presidencial del próximo 2 de junio, Claudia Sheinbaum, el debate simplemente no significó un evento que haga suponer que su posición vaya a sufrir un cambio. La oposición no logró introducir ningún elemento que haga suponer un cambio sustantivo en las percepciones que la ciudadanía ya tiene de las dos candidatas.

Quizá el candidato de Movimiento Ciudadano sea quien puede salir claramente beneficiado del debate justamente por estar, al menos por un momento, en plano de igualdad con las dos candidatas de las dos coaliciones que efectivamente encabezan a las fuerzas políticas con posibilidades de ganar la Presidencia.

Por lo demás, una respuesta de fondo a las preguntas planteadas por los ciudadanos hubiera requerido de cada una de ellas no minutos o segundos sino jornadas de horas o días. De cualquier forma, es muy útil mantener y perfeccionar este tipo de confrontación pública de quienes van a encabezar los proyectos nacionales en pugna.

Amador Narcia

Ganó Sheinbaum. Fue sólida, contundente y mejor estructurada. Rotunda, hasta para mentir, aventuraron en la red social X.

Xóchitl, floja, con señalamientos ya conocidos. Desaprovechó su gran oportunidad y, su gran pifia, fue mostrar de cabeza nuestro escudo nacional.

“Máynez”, un pusilánime, pero ganará los memes con su “lenguaje de señas”.

Entre las propuestas, la mejor intención fue el combate a la corrupción, que ninguno de los tres cumpliría. Ni a quien irle.

Vergonzosa la producción de televisión y los problemas con el reloj. ¿Le van a pagar a esa compañía productora?

Arriesgó la credibilidad del debate.

Ana Paula Ordorica

Por ser la puntera y por verse más preparada, gana Claudia Sheinbaum ante una Xóchitl que no la logró exponer como la continuidad de un sexenio desastroso.

El debate fue una carrera desordenada, sin propuestas. Las preguntas demostraron las preocupaciones legítimas de los ciudadanos que no fueron respondidas. El premio a la evasión fue de Claudia Sheinbaum. Jorge Máynez destacó por una sonrisa inexplicable. Xóchitl Gálvez se vio nerviosa y no logró descolocar a la puntera con temas en los que había material para legítimamente cuestionar a Sheinbaum.

Eunice Rendón

Ganó Claudia Sheinbaum. Se mostró ecuánime en todo momento además de contar con una lógica argumental en el discurso, dominaba bien los datos, ofrecía pruebas y no se enganchó en las provocaciones. Es las más articulada y aunque se puede debatir si lo que dijo es verdad o no, al menos argumentó (cosa que no hizo Xóchitl).

La mejor propuesta es la de escalar la experiencia de la Agencia Digital y los logros que esta institución ha tenido en digitalización de servicios, trámites y transparencia en la CDMX, a nivel nacional, así como la puesta en marcha de la Agencia Federal Anticorrupción para fortalecer el esquema de investigación, seguimiento y sanción en casos de corrupción, es importante ya que este flagelo es uno de los temas en los que no se ha logrado avanzar hasta ahora.

Aunque en realidad me hubiera gustado que las mejores respuestas y propuestas estuvieran en el tema de migrantes o de las mujeres, pero no hubo nada realmente valioso o notable en esos temas. Es una desgracia que ninguno de los candidatos realmente se ha preparado en el tema migrante y dijeran propuestas tan genéricas.

El nivel del debate, los errores del INE y el formato dejan mucho que desear.

Raúl Rodríguez

Lo ganó Claudia Sheinbaum por su ecuanimidad, frente a los reiterados ataques de Xóchitl Gálvez. No cayó en la innegable intención de Gálvez de provocarla. A la mayoría de sus invectivas Sheinbaum respondió que eran falsas y a las pocas que replicó lo hizo con claridad y contundencia. En términos de imagen, Xóchitl se presentó muy mal maquillada y su lenguaje corporal mostró primero nerviosismo y luego, reiteradamente, molestia, enojo y en veces hasta odio, lo que en general la muestra como una política no confiable.

Máynez y Sheinbaum hicieron las mejores propuestas. En ese orden. Fueron por lo menos claros. Xóchitl recitó una lista de ocurrencias sin ton ni son. Enfocó todo su esfuerzo en descalificar a Sheinbaum. El águila del escudo nacional fue mochada por Fox. Xóchitl, para cerrar, la puso de cabeza.

Paola Rojas

Me parece que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum. Se mostró serena y segura. Recibió ataques y cuestionamientos, pero parecieron no afectarle. Al decirle a Xóchitl Gálvez que “es deleznable lucrar con el dolor de la gente”, afectó la estrategia de la candidata de la oposición. El énfasis que puso Xóchitl en la “frialdad de corazón” de Claudia me pareció desafortunado.

Las mejores propuestas las hizo Xóchitl Gálvez al decir que sus obras faraónicas serán escuelas y hospitales; al proponer la tarjeta MiSalud y al plantear la apuesta por la tecnología, robótica e inteligencia artificial.

Antonio Rosas-Landa

Máynez saca ventaja del debate, contrapone el cochinero de la política, el cinismo de Sheinbaum y el dominó de acusaciones de Gálvez. Máynez se acerca a su objetivo de conservar el registro de su partido y consolidarse como esquirol.

La mejor propuesta fue de Gálvez, con la implementación de la tecnología para implementar la transparencia y una educación con visión de futuro.

Alfonso Zárate

Un triunfo apretado de Xóchitl que, no obstante, le resulta muy costoso porque ante la asimetría de recursos entre el oficialismo y la oposición, el debate representaba una oportunidad única para mover a los indecisos.

Los grandes fracasos de este gobierno (en seguridad, salud, educación) así como la corrupción y la impunidad fueron ciertamente enunciados por Xóchitl, pero no con la contundencia que debería haberlo hecho dada la gravedad que implican. Por su parte, Claudia evadió las principales denuncias.