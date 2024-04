Este domingo 8 de abril se llevó a cabo el primero de tres debates presidenciales entre las candidatas Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México; y del candidato Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano, rumbo a la jornada electoral del 2 de junio.

El debate entre las dos candidatas y el candidato estuvo enfocado en tres bloques: Educación y salud; Transparencia y corrupción; y no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

Desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y moderados por los periodistas Denis Maerker y Manuel López San Martín, los tres aspirantes a la presidencia expusieron sus propuestas respecto a los ya establecidos.

Durante su participación, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que, la abanderada de la oposición, Xochitl Gálvez, llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila, y reiteró que ella es la única que ha dado resultados entre los contendientes a la Presidencia de la República.

En más de dos ocasiones, Sheinbaum reclamó a los moderadores Denise Maerker y Manuel López San Martín que había un error en el reloj que habían beneficiado a Gálvez por lo que señaló: "Hasta la bolsa de tiempo se la quiere robar la candidata del PRIAN".

Además de propuestas, la candidata morenista acusó a Xochitl Gálvez de corrupción, ya que señaló que autorizó un inmueble en Mariano Escobedo cuando fue Jefa delegacional de Miguel Hidalgo y que vendió a una sobrina del expresidente Felipe Calderón que había prometido donarlo, y que defiende el INAI porque tiene contratos con el órgano autónomo.

Lee también De “mentirosa” a “dama de hielo”, un tira-tira entre Claudia y Xóchitl

Al ser cuestionada por la candida de la oposición de sí investigaría a los hijos del presidente, Sheinbaum dijo que "sí tiene pruebas que las presente en el Ministerio Público".

"Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso, ¿Cómo creerle a una mentirosa?", mencionó Sheinbaum ante la acusación de Xochitl de que la familia de Sheinbaum Pardo está involucrada en los Panama Papers.

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia recordó que Xochitl Gálvez dijo en noviembre del 2022 que los programas sociales deben ser temporales y que ahora están a favor.

"Nosotros construimos derechos no privilegios que fue la máxima en el período neoliberal", aseguró.

Sheinbaum evitó hablar del uso de la ivermectina en la capital del país cuando fue Jefa de Gobierno, así como el colapso de la Línea 12 donde fallecieron 26 personas. No obstante, aclaró que siempre ha estado a lado de las víctimas.

Durante su participación, Xóchitl Gálvez, acusó a Claudia Sheinbaum de ser “la dama de hielo” por ser fría y sin corazón porque permitió el derrumbe del Colegio Rébsamen, en el que murieron 19 personas en el sismo de 2017, así como el accidente de la Línea 12 del Metro.

Responsabilizó a la candidata oficialista de saber con un año de anticipación las condiciones del centro escolar y no haberlo clausurado, cuando fue alcaldesa de Tlalpan.

La abanderada del PRI-PAN-PRD añadió que Sheinbaum “no tiene corazón” y agregó: “Vamos a hablar de la Línea 12, y aquí está Daniel Hernández, víctima de la Línea 12, otro caso de impunidad. El estudio dijo claramente que una de las causas fue el mantenimiento y era tu responsabilidad, Claudia, aunque lo niegues. Sigues siendo fría y sin corazón, yo te llamaría la dama de hielo, porque es lo que eres”.

Lee también Falla reloj en primer debate presidencial; Sheinbaum y Álvarez Máynez señalan errores que favorecen a Xóchitl

Asimismo, emplazó a la candidata oficialista a investigar la presunta corrupción de los hijos del Presidente, así como planteó crear el Programa Nacional de Cuidados, regresar las Escuelas de Tiempo Completo, un programa de denuncias para prevenir feminicidios y fortalecer al INAI, así como establecer la tarjeta Mi Salud para que cualquier persona pueda ir a cualquier farmacia para obtener medicamentos.

“No me da ningún temor, este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nalhe… por cierto Claudia ya presenté una denuncia por las pruebas por los videos inmorales de que no importa que el balastro –del Tren Maya- no cumpla con los índices de calidad…esas denuncias las voy a investigar y las voy a castigar”:

Con el escudo de la bandera de México al revés, Xóchitl Gálvez, indicó que México tendrá una mujer presidenta. “No será cualquier mujer, será la primera mujer de raíces indígenas, en mi vas a tener una mujer con carácter y capacidad que siempre te va a decir la verdad, protectora, que nunca se vence ante nada y ante nadie. Quiero un país prospero y esta bandera no se la quitare a nadie, esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos escudará a todos.

Al finalizar el debate, la abanderada hizo un llamado a la sociedad así como empresarios para que sean parte de su proyecto, y aseguró que será la primera mujer presidenta de México.

"Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas empresarios a clases medias trabajadores a hombres a mujeres a todos y a todas a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México".

Lee también "¡Dale con la silla!": Primer Debate Presidencial 2024 desata ola de memes

En el primer debate presidencial Jorge Álvarez Máynez propuso diferentes reformas en materia de salud, atención a poblaciones vulnerables, seguridad, justicia y transparencia.

Para proteger a las mujeres de la violencia de género, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) planteó implementar un Sistema Nacional de Cuidados para prevenir incidentes, generar sistemas de respuesta oportuna y garantizar recursos para las instituciones de justicia.

En este sentido, propuso transformar el sistema de justicia utilizando la tecnología y la digitalización.

En materia de transparencia manifestó que, de alcanzar la Presidencia de México, creará nuevos órganos de rendición de cuentas; que el sistema de adjudicaciones será cambiado a licitaciones abiertas para fomentar la transparencia en las contrataciones del gobierno; que las empresas proveedoras del gobierno cumplan con reglas de transparencia y rendición de cuentas, así como los servidores públicos e implementará un 3 de 3 para las empresas proveedoras del gobierno y así que esto evite la corrupción con empresas fantasmas.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que evaluará la funcionalidad de los programas sociales para generar empleos en lugar de regalar dinero y, en materia de atención a víctimas, planteó reformar las comisiones de atención a víctimas para crear una defensoría pública al servicio de las poblaciones vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas, LGBT, mujeres y víctimas de la violencia en México.

Prometió también actualizar el sistema de salud con tecnología y utilizar inteligencia artificial para predecir tendencias y prevenir enfermedades en los mexicanos.

Asimismo, un modelo de derechos humanos para acompañar a los migrantes en su trayecto y destacó la importancia de proteger a las niñas y niños migrantes.

“Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente”, dijo Alvarez Máynez.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv