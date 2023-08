Gerardo Fernández Noroña pidió a Marcelo Ebrard dejar de chantajear a las “corcholatas” y dirigentes de Morena pues considera que los señalamientos del ex canciller sobre irregularidades en el levantamiento de encuestas, entre otras quejas, son para “tratar de descarrilar” la elección de candidato presidencial del partido guinda.

“Hay que saber ganar y hay que saber perder. Asume las consecuencias de tu mala campaña y asume el resultado; si ganas, yo te apoyaré, pero si no ganas, deja de estarnos chantajeando”, solicitó hoy el petista a Ebrard Casaubon luego de que ayer se enfrascara en una discusión con Martha Lucía Micher al señalar que el ex jefe de gobierno quiere sabotear el proceso interno.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) explicó que si bien existen dificultades organizativas en el levantamiento de la encuesta, tal y como Marcelo Ebrard señala, los contendientes se encuentran en veda y no deben hacer mención sobre los procedimientos de elección de Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T para evitar sanciones por parte del INE.

Gerardo Fernández Noroña Foto: EL UNIVERSAL

Apuntó también que es incomprensible que el equipo del ex canciller señale que existen anomalías en el proceso cuando se acreditó que él (Marcelo Ebrard) está usando un call center para hacer llamadas a su favor a la zona en donde se están levantando encuestas.

“En el camino ni Adán Augusto, ni Claudia, han respetado todo el proceso, ni las reglas. Ha sido el dinero el que más ha influido, pero Marcelo ha sido el que ha estado planteando críticas a un proceso desigual, a un proceso con prácticas, que hemos combatido y que yo desde un inicio denuncié como camino para el rompimiento”, acusó.

Gerardo Fernández Noroña insinuó que el equipo de Marcelo Ebrard chantajeó al partido durante la elección de casa encuestadora tras exigir que le aceptaran una casa encuestadora porque de lo contrario rompería con Morena.

Sobre el intercambio de mensajes con Martha Lucía Micher, instó al ex canciller a no mandar a sus “carranclanes a agredirlo y decirle majaderías”.

“La última injuria es que yo voy a declinar por Claudia Sheinbaum. (…) Están buscando descarrilar al movimiento y es un acto irresponsable. Hay un espacio para discutir (…) y me parece que lejos de usarlo están buscando descarrilar cuando la unidad es lo que debe prevalecer.

“Exijo respeto a Marcelo y a su equipo, yo no los he injuriado, no he hecho una cosa incorrecta, he jugado limpio y lo he defendido cada que sale una injuria en su contra. Te exijo respeto porque yo he actuado con respeto y compañerismo. Sé responsable”, exigió Gerardo Fernández Noroña.