A unos días de llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia actual de México, las encuestas sobre el posicionamiento de los presidenciables muestran el rumbo de los candidatos, frente a la jornada electoral del 2 de junio.

Este martes, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez mostraron en redes sociales encuestas donde las posicionan en los primeros lugares.

La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presumió la encuesta de Citibanamex que la coloca en primer lugar con el 40.2%, arriba de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, quien aparece en segundo lugar con el 39.6% de las preferencias.

En un foro organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, la abanderada de la alianza opositora recalcó que la elección del próximo 2 de junio no es mero trámite, como dice la exjefa de Gobierno.

“Les tengo que compartir una buena noticia: Para aquellos que piensan que la elección es un mero trámite, hoy Citibanamex en su Reunión de Perspectivas Económicas y Visión de Mercado, presentó una encuesta de las elecciones presidenciales. Su servidora tiene 40.2, Claudia Sheinbaum 39.6, MC 9.7 y yo siempre lo he dicho, ni modo que a la gente le guste la mala vida, ni modo que a la gente que la has pateado, al que lo has dejado sin medicinas (vote por ti)”.

Xóchitl Gálvez destacó que a pesar de las mentiras y los ataques del gobierno y de Morena en su contra, ya está unas décimas arriba de Sheinbaum.

“Los corruptos son ellos. A mí, lo más que me pudieron sacar es un hijo borracho, es lo único que me pudieron sacar”, expresó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, compartió los resultados de la encuestadora De Las Heras, donde la coloca en primer lugar de preferencias, con 64 %, respecto a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

De acuerdo con la encuesta, de las mil 400 entrevistas realizadas, 89% de los encuestados conocen a Sheinbaum, mientras que, la opinión que tienen de ella es buena, con un 48%.

En esta encuesta, Xóchitl Gálvez alcanzó el segundo lugar, con 28% y Jorge Álvarez Máynez con 8%.

