El Gobierno capitalino se encuentra a la espera de notificación expresa de parte de las autoridades electorales para proceder con el retiro de propaganda electoral de las calles de la CDMX, ya que el gobierno no puede actuar de forma unilateral, explicó el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz.

“En cuanto la autoridad electoral nos notifica, también tiene que haber una notificación expresa por parte del Instituto Electoral de las acciones que, como gobierno, de acuerdo a la normatividad, debemos de hacer y lo hacemos. No lo podemos hacer de manera unilateral, si no en este caso, con la autoridad en materia electoral que es el Instituto, no actuamos de manera unilateral”, explicó.

Ruiz Suárez recordó que el Gobierno de la CDMX firmó un convenio con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para acordar la normatividad durante el proceso electoral y adelantó que esta semana sostendrá una reunión con este motivo.

Lee también: “Si se meten en los asuntos del gobierno les vamos a contestar”, advierte Batres a la oposición

La semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer que en pleno periodo de intercampañas continúa la propaganda electoral de los precandidatos a la Jefatura de Gobierno y otros cargos públicos en la mayoría de las alcaldías de la CDMX, pese a que desde el 4 de enero debió iniciar su retiro.





ayef