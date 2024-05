Gabriela Jiménez, candidata a diputada federal por el Distrito 3, con sede en Azcapotzalco, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, asegura que ganará la elección este 2 de junio; será histórico y una gran responsabilidad ser parte del Congreso de la Unión que le tome protesta a la primera mujer presidenta de México.

Considera necesario que se logre el plan C para que Morena y aliados tengan una mayoría calificada en el Congreso para avanzar en el proyecto de Claudia Sheinbaum, pues dice que la oposición fue irracional ante las propuestas de Morena y el presidente López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, subraya que tiene mucha experiencia legislativa, que esta vez el Tribunal Electoral no le quitará el triunfo, y se dice confiada de que Claudia Sheinbaum ganará la Presidencia con más de 30 millones de votos.

Comentó que de llegar a la Cámara Baja buscará que la extorsión y el maltrato animal se vuelvan delitos graves, que Mi Beca para Empezar sea un derecho a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes, e impulsaría una ley para que el agresor de las mujeres salga de casa.

“En la Ciudad, cuando una mujer es víctima de violencia, en lugar de que sea la mujer la que salga a un albergue con sus hijos, el que sale es el agresor (...)”, señaló.

Asimismo, comenta que también impulsaría darle facultad de investigación a las policías estatales, tal y como ya se hizo en la capital.

Indica que su movimiento va muy bien en la Ciudad y en el país, pues Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 20 o 30 puntos, mientras que Clara Brugada ha ido aumentado su diferencia con respecto al segundo lugar “está entre ocho o 15 puntos arriba”, por lo que ahora van por el plan C, es decir, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Destaca que es muy importante que se dé este plan C porque el Congreso es lo que le dará gobernabilidad a Claudia Sheinbaum, pues todas las promesas que ha hecho en seguridad, medio ambiente, mujeres, educación y demás se deben de materializar en el Poder Legislativo.

“Para que todas estas propuestas puedan hacerse realidad necesitamos la mayoría calificada ¿por qué? Porque lo vimos actualmente con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición se declaró en moratoria porque nada de lo que venía de Morena lo votaban a favor, incluso, sin leerlo o aunque fuera a favor de México simplemente por el hecho de ser una oposición irracional; entonces por eso es importante que podamos lograr esta mayoría en la Cámara de Diputados para seguir avanzando con nuestra futura presidenta y en lo que quedó pendiente”, recalca.

¿Es saludable que haya una mayoría absoluta en el Congreso?

—Definitivamente, es muy necesario porque si no se genera una parálisis legislativa. Si tuviéramos una oposición congruente con México, que estudiara los temas y que dijera “bueno, no lo propuso mi partido, pero es algo que beneficia, vamos a analizarlo y estudiarlo” y tal vez llegar a puntos medios, pero como tenemos una oposición que no le interesa llegar a estos puntos y simplemente rechaza, pues es muy importante tener esta mayoría.

Apunta que durante sus recorridos de campaña vio mucha efervescencia. “Yo creo que a todas las mujeres de este país les genera mucha emoción saber que por primera vez tendremos a una mujer en la Presidencia… es un momento histórico, en 100 o 200 años se hablará de la primera mujer presidenta de México”.

¿Para ustedes también será histórico?

—Por supuesto, será un gran honor y una gran responsabilidad formar parte del Congreso de la primer mujer presidenta de México, el cual le tomará protesta.

Sobre la elección en Azcapotzalco, puntualiza que la actual alcaldesa con licencia, Margarita Saldaña, ha hecho un mal trabajo y que la demarcación está abandonada, por lo que Morena recuperará este territorio el 2 de junio. “Es una de las alcaldías más ganables que tiene Morena en la Ciudad… Nancy Núñez es una mujer muy trabajadora que ha empezado desde abajo y se le reconoce su trabajo y su esfuerzo”.

¿No hay un distanciamiento con Nancy Núñez?

—No, obviamente en su momento, cuando estábamos en un proceso interno, era una competencia genuina, pero ahorita las dos estamos trabajando en equipo y unidas porque sabemos que lo más importante es el proyecto de nación que es ganar todo: la presencia de la República, la Jefatura de Gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso local, entonces todos los candidatos estamos unidos porque queremos ganar y que Azcapotzalco sea una de las alcaldías más votadas para Morena en la Ciudad.

En este sentido, augura que también ganarán la mayoría de los 22 distritos federales que estarán en juego en la Ciudad.

Por último, recuerda que hace tres años ganó la diputación federal, pero una semana antes de tomar protesta el Tribunal Electoral le quitó el triunfo, “pero esta vez mi triunfo será contundente”.