Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia, exigió erradicar toda violencia y discriminación contra las mujeres, pues no deben ser forzadas y tienen derecho a decidir.

“Tenemos que erradicar toda la violencia contra las mujeres, tiene que acabar toda violencia y discriminación, no deben ser forzadas, tienen el derecho a decidir”, en su asamblea informativa en Akil, en Mérida, Yucatán.

También, reiteró que se necesita avanzar en temas de género, pues “necesitamos igualdad entre mujeres y hombres, las mujeres están siendo violentadas. Soy el único político que toca estos temas”.

Cabe señalar, en el 2021 el diputado tuvo que pedir una disculpa pública a la entonces diputada panista, Adriana Dávila Fernández, por violencia política en razón de género y medidas de reparación integral. Por lo que tomó cursos en género, que fueron parte de la resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) y el INE.

La disculpa pública del legislador se generó porque en el 2019 expresó: “La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales de trata) y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Adriana Dávila lo denunció por violencia política en razón de género, al darle la resolución a la entonces diputada por el PAN.

El diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña tomó cursos sobre género, lenguaje no sexista y ofreció una disculpa pública.

rmlgv