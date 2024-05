Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Rocío Barrera promete políticas públicas de salud para la Venustiano Carranza

La candidata a la alcaldía Venustiano Carranza de la coalición Va X La CDMX, Rocío Barrera, se comprometió a revolucionar el sistema de salud en la alcaldía, poniendo énfasis en la prevención y la detección oportuna de enfermedades, para garantizar un futuro más saludable para todos los residentes, especialmente entre los adultos mayores.

Durante diversos encuentros sostenidos con vecinos, quienes expresaron su preocupación por la escasez de medicamentos en los centros de salud, Barrera anunció políticas inclusivas que beneficien equitativamente a todos los sectores de la comunidad, incluyendo a los grupos más vulnerables y minoritarios.

La candidata subrayó que la experiencia ha demostrado que, al priorizar la promoción y prevención en salud, es posible identificar enfermedades a tiempo, contribuyendo significativamente al bienestar general.

Resaltó igualmente la necesidad de adaptarse a la creciente tendencia demográfica del envejecimiento, con planes concretos como la inauguración de una clínica de salud que ofrezca servicios médicos de primera para los adultos mayores, incluyendo la distribución de medicamentos y la realización de pruebas diagnósticas esenciales.

Además, aseguró que expandirá el acceso a los servicios médicos, con un enfoque renovado en la salud mental y el apoyo a personas con discapacidades, garantizando que todos los ciudadanos reciban una atención digna y adecuada.

Barrera Badillo explicó que se ofrecerán pruebas diagnósticas de salud femenina como mastografías, papanicolaou y prueba de virus del papiloma humano, entre otras.

Frente al desafío de un esquema de vacunación incompleto para niños y niñas, propuso robustecer las campañas de vacunación y prevención para asegurar que la infancia de la demarcación esté a salvo de enfermedades potencialmente incapacitantes o mortales.

Subrayó la importancia de promover entre la ciudadanía estilos de vida saludables a través de una alimentación adecuada, actividad física regular y acceso continuo a atención médica, para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida en Venustiano Carranza.

Rocío Barrera candidata a la alcaldía Venustiano Carranza de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

Promete Alessandra Rojo de la Vega mejorar servicios urbanos y renovar el Kiosko Morisko

Al realizar un recorrido por la colonia Santa María la Ribera, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Va X La CDMX, Alessandra Rojo de la Vega dijo que buscará ofrecer servicios urbanos eficientes como el de la recolección de basura, ya que Cuauhtémoc genera mil 325 toneladas de basura al día, convirtiéndose en el lugar con más tiraderos clandestinos de basura con un total de 265.

Asimismo, anunció que implementará un programa de captación de agua de lluvia para ayudar a las colonias que viven de la recolección de agua en cubetas; sostuvo que realizará el mayor programa de renovación de tuberías en la historia de la alcaldía.

“Iniciaré mi gobierno con un programa de reparación de fugas en la infraestructura hídrica y sustituiremos las tuberías actuales que tienen más de 70 años y son de asbesto por nuevas tuberías de materiales seguros para tu salud”, agregó.

En ese sentido expresó que durante nueve años el ‘Monrealato’ y su equipo político, incluida Sandra Cuevas, no hicieron nada por resolver estos problemas y "solamente se han dedicado a la extorsión a los pequeños y grandes empresarios, así como la creación de condiciones de inseguridad para los cuauhtemenses".

Finalmente, adelantó algunos de los proyectos que realizará en su gestión por el bien de las y los vecinos de la Cuauhtémoc como la renovación del Kiosko Morisko en “donde vibrará de nuevo el danzón y la diversión que durante tantos alegraron la vida de nuestros adultos mayores; así como la renovación del mercado de San Juan y el Jardín de Santiago, en Tlatelolco, el cual tendrá mejores andadores, iluminación led y juegos infantiles”.

Alessandra Rojo de la Vega candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

“PRD renueva su compromiso de cambio positivo para Iztapalapa”: Karen Quiroga

La candidata a la alcaldía Iztapalapa de la coalición Va X La CDMX, Karen Quiroga, celebró los 35 años del PRD junto al presidente nacional de este partido, Jesús Zambrano, en la colonia El Paraíso, desde donde reconoció el trabajo y apoyo continuo de los militantes y simpatizantes.

Señaló que más que la celebración de un aniversario, es la renovación de su compromiso con la ciudadanía de ser un agente de cambio positivo para la Ciudad y para Iztapalapa.

Aseguró que, pese a la escasez de recursos, se han logrado mantener al frente gracias al sueño de generar un verdadero cambio, y que hoy, ese cambio está más cerca que nunca de la mano con Santiago Taboada en la Jefatura de Gobierno.

En este sentido, la aspirante a la alcaldía de Iztapalapa presentó los tres ejes fundamentales de su proyecto de campaña enfocados en seguridad, economía y agua; además de hacer un llamado al voto este 2 de junio.

“Iztapalapa es tierra de lucha, de mujeres valientes y de un pueblo que no se rinde ante la adversidad. Estamos listos para gobernar, para mejorar la calidad de vida de cada habitante. Iztapalapa es, y siempre será, tierra perredista”, expresó.

Al respecto, Jesús Zambrano declaró que este año el aniversario llega en un momento crucial, demostrando la vitalidad y relevancia de reflexionar sobre el voto, y extendió su apoyo a Karen Quiroga.

“El PRD sigue fuerte, más vigente que nunca, manteniendo su compromiso con la ciudadanía. Somos un partido nacional, un partido que une esfuerzos y corazones en cada rincón del país. Celebramos este aniversario con una mirada hacia el futuro, reafirmando que hay PRD para mucho tiempo”, comentó.

Además, añadió que, pese a los esfuerzos de Morena, el partido y Karen Quiroga están más que listos para tomar Iztapalapa y ofrecer a los vecinos las condiciones de vida que tanto se merecen.

“Decían que era imposible iniciar una campaña victoriosa en Iztapalapa, pero hoy, juntos, hemos demostrado lo contrario. Con gran orgullo y entusiasmo, compartimos que Karen se encuentra en un empate técnico y en ascenso. Estamos en la ruta hacia una victoria decisiva en estas elecciones”, puntualizó el presidente del partido.

Durante este magno evento, también se contó con la asistencia de los candidatos a diputaciones locales y federales.

Karen Quiroga candidata a la alcaldía Iztapalapa de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

“PRIAN está nervioso por lo que arrecia su campaña sucia”: Caty Monreal

La candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Caty Monreal, aseguró que “es evidente” que en el PRI y el PAN hay desesperación porque no tienen el reconocimiento de los habitantes de la demarcación, por lo que han recurrido a una campaña de difamaciones, guerra sucia y mentiras.

“Las guerras sucias se arrecian porque están desesperados en el PRIAN, seguirán atacando más y más con difamaciones y mentiras, pero yo les digo: vamos a ganar, no nos intimidamos y sabemos que están así porque no los reciben bien en el territorio, ayer vino Xóchitl a Tlatelolco y no le pudieron juntar ni 200 personas”, comentó.

Y añadió: “Yo los invito al evento que tendremos en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc con nuestra candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Con el Plan C hay garantía de buen gobierno y se los vamos a demostrar”.

Arropada por un centenar de vecinos de las tres secciones de Tlatelolco, Caty Monreal recorrió por tercera vez sus unidades habitacionales donde se comprometió a poner el 100% de luminarias, contratar más y mejores policías, implementar un programa para atacar la fauna nociva, y eficientar la recolección de basura.

“Desde el primer día de mi gobierno trabajaremos en el problema de la desratización, sabemos que dejaron de poner el veneno para evitar la fauna nociva y eso ha provocado que haya más. Vemos que están muy obsoletos los procesos de recolección de basura por la cantidad de gente y la manera en que se hace, vamos a eficientar todo eso con una campaña de concientización con la gente”, precisó.

Durante su recorrido, Caty Monreal escuchó las peticiones de los vecinos y les precisó que una de sus primeras acciones será contratar más policías para las casetas de seguridad de las tres secciones de Tlatelolco. “Desde ahora tengo claro el panorama y yo sí voy a gobernar para y con ustedes; mi compromiso es real, es cumplirle a todas y a todos. Yo no les voy a fallar, en mí, tendrán una alcaldesa comprometida que va a hacer equipo con ustedes. Vamos a tener reuniones cada tres meses para una mejor rendición de cuentas”.

La nuestra abundó, es una campaña de propuestas, de escuchar a la gente y de caminar las 33 colonias de toda la alcaldía. Necesitamos, dijo, una alcaldesa que sea mediadora y conciliadora, y no a alguien que se la pase peleando o confrontando.

La otra es una campaña de odio, todo del otro lado es generar terror y difamación. Merecemos algo mejor que odios y guerras sucias, la gente merece algo más que división y terrorismo. Nada de lo que se hace con el hígado o con el rencor, va a rendir frutos. “Por eso nosotros hablamos de reconciliación, hablamos de propuestas, de trabajo coordinado y en equipo. Aquí hablamos de mejorar nuestra alcaldía Cuauhtémoc con propuestas viables y concretas. Sin hacer castillos en el aire, con lo que verdaderamente se puede y se va a hacer”, sentenció Caty Monreal.

Caty Monreal candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Foto: Especial

