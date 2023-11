Pachuca. El aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, Eduardo Verástegui, acusó el rasuramiento de firmas y una aplicación amañada, para no poder conseguir los apoyos necesarios.

Al visitar la ciudad de Pachuca como parte de las acciones para recabar firmas que le permitan estar dentro de la contienda

Eduardo Verástegui, lamentó la serie de obstáculos que ha puesto el INE a los aspirantes independientes.

Dijo que la aplicación está amañada y tiene 11 pasos para no conseguir una firma, ante ello sus abogados analizan la posibilidad de iniciar una denuncia.

Eduardo Verástegui acusa rasuramiento de firmas y aplicación amañada. Foto: Especial

“Mi mamá no pudo firmas hasta hace unos días, se tardó más de 40 días. Imagínate la mamá del aspirante, no podía, le rechazaban la firma porque no se parecía”.

Esto está diseñado para un ciudadano no llegue, la cúpula política no le conviene que alguien más ostente el poder, ya que se les acabaría la corrupción, acusó.

Dijo que pese a esta situación no se desanima, por el contrario.

Entre sus aspiraciones, señaló, es crear el suelo mexicano que los ciudadanos ya no tengan que salir del país en busca de sueños, “aquí hay y aquí se puede soñar en grande”.

