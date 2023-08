El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que este jueves se llevará a cabo el sorteo para elegir a las cuatro encuestadoras que realizarán los ejercicios espejo para definir al encargado de la coordinación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Detalló que el sorteo se llevará a cabo de manera privada por la Comisión de Encuestas del partido, en presencia de un representante de cada uno de los aspirantes.

El morenista explicó que al día siguiente se contactará a las empresas para que firmen un acuerdo de confidencialidad, así como para verificar que tengan la capacidad para realizar el levantamiento.

Aclaró que no se permitirá que participen encuestadoras que hayan tenido proyecciones erróneas sobre los resultados del último proceso electoral, en este caso, del Estado de México y Coahuila.

Apuntó que la Comisión de Encuestas definirá el cuestionario final y la muestra, que será entregada a las casas encuestadoras seleccionadas.

Sin embargo, los aspirantes conocerán la versión final del cuestionario el 27 de agosto.

“También habrá una regla de que, si sale una encuestadora propuesta por un aspirante, la segunda encuestadora que él propuso ya deja de participar. Es decir, si sale en el sorteo, se anularía.

“Esto es para que tengamos cuatro encuestadoras, que sean cuatro propuestas diferentes de los aspirantes; que evitemos el caso [de] que [de] un aspirante pudieran salir sorteadas sus dos empresas y eso pudiera generar inconformidad”, expuso.

El líder de Morena dijo que la pregunta “¿a quién prefiere como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las eleciones de 2024?” tendrá un valor de 75% en los resultados.

“A partir del 28 [de agosto], entramos en un periodo de veda, donde no podrá haber ningún tipo de manifestación pública por parte de nuestros aspirantes en relación a este proceso. Digamos, algo muy parecido a lo que ocurre en una elección, donde, una vez que terminan las campañas, ya no pueden hablar, no pueden hacer publicidad”, precisó Delgado Carrillo.

En cuanto al levantamiento de la encuesta, el dirigente señaló que se entregará una boleta circular con el nombre y fotografía de cada uno de los aspirantes. La encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre; posteriormente se realizará el procesamiento e integración de respuestas del 4 al 6 de septiembre, mismo día en el que se entregarán los resultados.

Respecto a los representantes de las corcholatas, dijo que solicitaron a los aspirantes que del 21 al 24 de agosto registren ante la Comisión de Encuestas a 60 personas.