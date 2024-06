Hasta la tarde de este jueves el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco había logrado computar 8 mil 567 de los 10 mil 916 paquetes electorales correspondientes a la elección de gobernador, lo que representa el 78.48%; sin embargo, a pesar de la petición de la mayoría de las representaciones de los partidos políticos en el Consejo General del Instituto, los resultados obtenidos hasta el momento no se han hecho públicos.

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, insistió en que, al comparar los números del Programa de Resultados Preliminares Electorales de Jalisco con los del PREP de la elección federal resulta evidente que faltan más de un millón de votos por contabilizarse, por lo que no se puede considerar que haya un virtual ganador de la contienda, como lo ha proclamado el partido Movimiento Ciudadano.

Además, señaló que durante los cómputos se han detectado irregularidades que se están documentando, como paquetes sin boletas electorales, por lo que surge la duda de dónde se encuentran esas boletas.

Insistió en que se tienen que recontar los votos de la elección a gobernador en todos los distritos para que haya certeza en la elección: “En caso de que tengamos incidentes de manera recurrente vamos a pedir que se limpie la elección, pero hasta este momento pedimos como partido político. que se hagan los recuentos con transparencia y que donde se tengan que abrir paquetes se abran y que se dejen documentadas todas las incidencias”.

Reconoció que hasta ahora no se puede hablar de un fraude porque no tienen los elementos para acreditarlo, pero recalcó que se están recabando pruebas de las irregularidades que han detectado; el dirigente partidista hizo un llamado de nuevo a la militancia de Morena para mantenerse pacíficamente afuera de las sedes de todos los consejos distritales y municipales observando el desarrollo de los conteos.

Por su parte, el IEPC indicó que es falso que estén extraviados más de un millón de votos en Jalisco, como lo ha afirmado la candidata de Morena al gobierno del estado, Claudia Delgadillo.

“El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE logró contabilizar el 93.1% de los votos; mientras que el PREP del IEPCJ cerró con 63.5% de los votos contabilizados. Es decir, el PREP Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE, pero ello no significa que los votos no existan, sino sólo que no fueron contabilizados en el PREP”, señaló el Instituto en un comunicado.

