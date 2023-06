Pachuca.- En una ceremonia sagrada a los cuatro puntos cardinales le fueron entregados el bastón de mando y los xochimapales a Marcelo Ebrard, con lo que fue nombrado el auténtico líder de Tulancingo.

Indígenas otomíes de Acaxochitlan. a través de Yolanda Espinosa, realizaron la entrega de éstos símbolos sagrados, al tiempo en que sahumaron con copal a quien llamaron “su carnal Marcelo”.

“Esta ceremonia tiene un profundo significado, este bastón de mando representa un compromiso muy fuerte que no cualquiera puede asumir. No te dan potestades, no te dan facultades o privilegio sino la obligación de servir al pueblo”, aseveró Ebrard.

Con ello se comprometió a no fallar y a construir la grandeza de México y se alcanzará el día en que no haya pobreza en el país.

Resaltó que los apoyos sociales deben de permanecer y crecer, así como un mejoramiento de la educación y el sistema de salud que debe de contar con medicamentos.

“Queremos luchar también por las mujeres que no sufran hostigamiento que encuentren un país que les dé dignidad, respeto y amor”.

Aseveró se debe de seguir adelante con la cuarta transformación y lo que ya se tiene, para lo que pidió ayuda, “necesito que me ayuden no puede una sola persona, nos va a dejar la vara muy alta y será la primera vez que no será por dedazo y ustedes van a decir quien tiene que ir “.

Antes nos imponían y ahora nos preguntar. En un servidor tienen a su carnal, que nunca ha traicionado y nunca no hará, resaltó.

Adelantó que va a acudir a Estados Unidos donde brindará su apoyo a los mexicanos “tenemos que irlos a defender porque también es nuestra gente y así cuando lo necesitemos ellos vendrán a defendernos a nosotros”.









