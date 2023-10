Jiutepec.- En el reinicio de su gira "La esperanza nos une”, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es juez para emitir medidas cautelares por los eventos que realiza en la visita a entidades de la república mexicana.

En el mitin realizado en una cancha de fútbol de este municipio gobernado por Morena, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T advirtió que Morena seguirá movilizándose, porque no solo es un instituto político sino un movimiento social que cada día suma a más líderes de la sociedad.

"Hace unos días el INE emitió una serie de medidas cautelares, que vienen de la justicia, de un juez, pero el INE no es juez y dice que los eventos a los que asistamos tienen que ser eventos en lugares cerrados y no decir nada con el argumento de que debe ser en lugares cerrados y es porque hay mucha gente, pero decimos que Morena es partido de millones de mexicanos y no somos responsables de que en otros eventos de otros partidos asistan 30, 40 o 50 personas", dijo durante el mitin.

En su mensaje a la militancia y simpatizantes de Morena, Claudia Sheinbaum pidió a sus huestes a movilizarse para apoyar su causa política y también si surge una propuesta para modificar la Ley electoral.

Será una activación, precisó, para informar y decir de qué se trata “porque es libre la manifestación y nosotros debemos estar activos para defender los derechos del pueblo de México, la democracia y las libertades”.

Lee también Fideicomisos del Poder Judicial solo eran “guardaditos” de los ministros, asegura Claudia Sheinbaum

Sheinbaum también asignó a la militancia la tarea de sumar voluntades al movimiento porque lo que se pretende es la continuidad al terminar el mandato del presidente.

“Por eso decimos que…haber si no me sanciona el INE porque ya no sabemos ni qué decir, que vamos a construir el segundo piso de la transformación”, dijo la exjefa de Gobierno.

Señaló que Morena cada día crece más porque el pueblo está contento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, porque Morena lucha por la democracia, por eso el partido está creciendo.

"No solo somos un partido político, para que lo sepa el INE, somos Morena, un movimiento social que nos organizamos en partido, pero no vamos a dejar de movilizarnos", advirtió la virtual candidata presidencial de Morena.

No puede haber Corte rico con pueblo pobre

En su discurso volvió a arremeter contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comparó que cuando era jefe de Gobierno de la 4T, invirtió 6 mil millones de pesos para dar becas a estudiantes de nivel básico y lo que se sabe es que el Poder Judicial de la Federación tiene “guardaditos” de 15 mil millones de pesos, es decir alcanzaría para dar becas a los niños de la CDMX por dos años.

Y ahora lo que dijo el presidente. “No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre”, pues lo mismo decimos: No puede haber Suprema Corte de Justicia rica con pueblo pobre, y esos recursos son del pueblo de México.

“Dicen por ahí que le están quintando a los trabajadores de la Corte, no. Son los guardados que tiene la Suprema Corte. Que pide más recursos de los que necesita y después los va guardando para pensiones más grandes de lo que dice la ley, y para prestaciones más grandes de lo que dice la ley. De por si ganan 300 mil pesos mensuales”, aseguró.





Lee también Sheinbaum invita a Alejandro Encinas a su equipo rumbo al 2024









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl