Monterrey, Nuevo León.- Jorge Álvarez Máynez señaló que para enfrentar a la delincuencia se necesitan acciones contundentes del Estado, generar un muro de contención y no “echarse para atrás” porque de lo contrario “el crimen organizado te toma la medida” como en este sexenio.

Así lo dijo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) desde Monterrey, Nuevo León, al asegurar que la estrategia de seguridad debe reforzarse y transformarse pues la actual pone en vulnerabilidad a civiles y fuerzas armadas y no funciona ante la crisis de violencia que enfrenta México.

“Se tiene que generar un muro de contención a las actividades de narcotráfico. Si se llegara a una amenaza a la seguridad nacional, lo que tiene que haber es una respuesta del Estado ejemplar”, dijo en el Auditorio Borregos del Tecnológico de Monterrey en un encuentro con estudiantes.

Al ser cuestionado por jóvenes sobre qué hubiera hecho él en el Jueves Negro donde las fuerzas armadas intentaron detener a Ovidio Guzmán, pero posteriormente lo soltaron por la violencia a la que grupos del crimen sometieron a la población, el emecista respondió que él no se hubiera echado para atrás.

“Dijo el Presidente cuando eso sucedió en Culiacán que evitó un baño de sangre y que evitó una tragedia, pero el baño de sangre es todos los días y la tragedia sucede todos los días, y cuando una fuerza que atenta contra el Estado te toma la medida la respuesta tiene que ser ejemplar y contundente. No te puedes ir para atrás, no te puedes regresar, porque en ese caso te van a tomar la medida el resto de tu gobierno”, explicó ante un auditorio lleno por el ciclo de charlas con presidenciables del grupo estudiantil Actúa.

“Estar agarrando cabecillas líderes del narcotráfico constantemente. No hay ningún otro país en el que eso haya dado resultados porque las estructuras siempre se pueden renovar”, añadió Álvarez Máynez para explicar que la detención de Ovidio Guzmán no hizo ninguna diferencia en la crisis de seguridad.

Mencionó que, de alcanzar la Presidencia, además de detener la militarización, reformara la estrategia de seguridad y se involucrará completamente.

“Yo no voy a concentrar los esfuerzos de seguridad en un asunto que no ha dado resultados. Es muy fácil decir que pague el Ejército, que haya militares que van a perder la vida por un fallido operativo, que haya barrios que van a perder la vida por ese fallido operativo porque se protegió un bien social bien mayor al de esas milas, pero eso no puede hacer un jefe de Estado.

“Un jefe de Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de un país y no puede abusar de su lealtad, de su cadena de mando para llevarlo a un desastre de esa naturaleza. El Presidente tiene que estar involucrado en la estrategia y en ese tipo de operativos, tener conocimiento y nunca poner en riesgo a las fuerzas del orden por un objetivo absurdo, que la verdad no tenían ningún elemento estratégico”.

