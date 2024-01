La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que el próximo 2 de junio, los ciudadanos elegirán entre seguir con la misma política que ha incrementado la inseguridad pública y la violencia o cambiar la estrategia para devolver la tranquilidad a los mexicanos.

Entrevistada durante su visita a Guadalajara, Jalisco, la aspirante presidencial aseguró que no le preocupan las encuestas porque todas están pagadas por Morena, por lo que resaltó que la única encuesta que vale es la del día de la elección.

“Las encuestas van a ser una vacilada. Yo quisiera que le preguntaran a los mexicanos si están de acuerdo que siga la política de inseguridad de este gobierno y nueve de cada 10 te van a decir que no. Esa es la verdadera encuesta y eso es lo que la gente va a resolver en la elección”, apuntó.

La senadora con licencia criticó que el presidente de la República insista en su idea de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, jueces y magistrados sean electos mediante votación popular, lo que revela su talante autoritario y su deseo de tener ministros “a modo”.

“El presidente quiere jugar con esta idea de que si los jueces son elegidos por voto popular la cosa va a mejorar y la verdad es que lo que el presidente tendría que hacer es mejorar la estrategia de seguridad para que no se cometan delitos y respetar la Constitución, pero como no quiere respetar la Constitución, quiere tener ministros que estén a su servicio. (…) Eso habla de que el presidente lo que quiere es instaurar pues un autoritarismo y México no lo puede permitir, la división de poderes es clave y eso es lo que vamos a defender en estas elecciones”, enfatizó.

Señaló que Morena quiere crear la percepción de que la elección está resuelta en favor de Claudia Sheinbaum, que dijo, “es la candidata de la oligarquía”, y para ello gastan millones de pesos de dinero mal habido, de las obras faraónicas, de empresarios que le están apostando a seguir haciendo negocios con el gobierno.

“Entonces, no me preocupan (las encuestas), cuando fui jefa delegacional, una semana antes aseguraban que iba a perder por 17 puntos y gané por cinco puntos”, recordó.

Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el jefe de campaña de Sheinbaum.

“Ella lo único que ha dicho es que va a seguir con todo lo que tiene el presidente, ella no tiene ideas propias, ella simplemente dice que la 4T es lo máximo y yo le pregunté a la gente ¿realmente están contentos con la inseguridad aquí en Jalisco, con los desaparecidos, con la falta de medicamentos, con el abandono al campo?, no, la gente no está contenta y eso lo van a reflejar en la elección”, insistió.

Xóchitl Gálvez da la cara por el pueblo de México, afirma Alejandro Moreno

Al calificarla como una mexicana de valor, talento, sencilla y humilde, como miles de mujeres y hombres que quieren salir adelante, dar certeza y generar oportunidades, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que Xóchitl Gálvez da la cara por el pueblo de México, por lo que hizo un llamado a los militantes y simpatizantes del tricolor, del PAN y del PRD a dar la cara por ella.

En el cierre de precampaña en Jalisco, en un multitudinario acto en la Plaza de la República, de Guadalajara, el dirigente nacional tricolor celebró que la precandidata sea una mujer como Xóchitl Gálvez Ruiz, “una mujer echada para adelante, con pantalones y con carácter. Que tengan claro: Xóchitl está dando la cara por el pueblo de México. Cada vez que hay un hijo desaparecido, un homicidio, un atentado contra un niño, cuando suceden esas cosas, siempre ha estado pendiente porque conoce el país, porque recorre el país. Ella da la cara por nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dar la cara por Xóchitl Gálvez”.

Moreno Cárdenas convocó a los militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD a salir todos los días con mucho ánimo, con mucho orgullo, energía y carácter, a dar la cara por Xóchitl Gálvez y Laura Haro, la precandidata de la alianza opositora a la gubernatura de Jalisco.

Por otra parte, el líder priista denunció que Morena está destruyendo las instituciones y ha quitado programas sociales, becas, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

“Estos cínicos y sinvergüenzas abandonaron al pueblo de México”, sostuvo. “Es el momento de salir con ánimo, con voluntad y dar la cara por el país, por Xóchitl Gálvez y Laura Haro. Eso nos dará fuerza y fortaleza para cambiar el rumbo de México”, apuntó.

Ante las dirigencias nacionales y estales del PAN y del PRD, Alejandro Moreno afirmó que Jalisco necesita un gobierno con rumbo, con certeza y con certidumbre, al tiempo que, dijo, Laura Haro es una joven valiosa, talentosa, que viene de la cultura del esfuerzo, que se ha formado, que ha trabajado, es honesta, íntegra, y no tienen nada qué señalarle porque ha servido a su estado con trabajo y compromiso.

El dirigente nacional del PRI sostuvo que en Jalisco Movimiento Ciudadano ha sido un fracaso, y aseguró que son los esquiroles de Morena, porque “lo único que hacen es atacar a nuestra precandidata, a Xóchitl Gálvez, para querer sacar ventaja política”.

