Mis peticiones al 2024



Al Gobierno: no le tengan miedo a las cifras, no las escondan.



A las candidatas: acompáñenos a una búsqueda, verán un México que duele pero es necesario sentirlo.



A los cárteles. Tengan piedad, las madres buscadoras no somos enemigas, no nos maten. pic.twitter.com/BdM6fv3wFv