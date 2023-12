La precandidata de Morena por la CDMX, Clara Brugada, presentó este domingo a su equipo de precampaña. Entre quienes figuran, se encuentra el empresario y analista de moda, Edy Smol.

Al respecto de su designación, Smol escribió a través de su cuenta de X que agradecía el nombramiento, el cual era todo un honor y agregó que “(...) con @ClaraBrugadaM nuestra próxima Jefa de Gobierno para la CDMX del 2024-2030 lograremos unidos gobierno y sociedad que la Ciudad sea la capital mundial de los derechos de todos los ciudadanos, ese modelo lo replicarán globalmente, nadie se queda atrás, nadie se queda afuera, porque Clara es de buena madera”.

¿Quién es Edy Smol, "el gurú de la moda", vocero de precampaña de Clara Brugada?

Edgar Smolensky Kirschner, mejor conocido como Edy Smol, es también llamado “el gurú de la moda”. De familia judía, Smol nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1975. A pesar de su ascendencia, se considera “judío muy light” y “hasta guadalupano”, según ha confesado en entrevistas.

Antes de introducirse en el mundo de la política, Edgar inició su carrera como mercadólogo en Sears como jefe de marketing, posteriormente, se convirtió en jefe comercial de dicha compañía.

Ha participado en programas de medios independientes en YouTube como "Sin Mascaras", "Sin Censura", “Estilo DF” y “Cuídate de la cámara”, entre otros.

No obstante, el fashionista dio a conocer que padecía cáncer de colon, enfermedad que, dijo, decidió afrontar sin llevar ningún tratamiento.

Edy Smol, aliado de la 4T

Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el influencer de la moda se reveló como un fiel partidario y defensor de las posturas ideológicas del gobierno de la 4T.

Ha sido tanta su afinidad con el proyecto del presidente que incluso el propio López Obrador lo ha calificado de “pensador, crítico y creativo”, y en otras ocasiones lo ha descrito como "muy inteligente", "con buenos argumentos".

Durante su participación en el foro “Violencia y Discriminación en redes sociales” que se llevó a cabo en abril pasado en San Lázaro, el empresario defendió la estrategia del mandatario de “abrazos, no balazos” al señalar que “lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genere más violencia”.

También agregó que “la prueba es que, acaba de salir en el Inegi cómo bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a atacar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad".

“Y ahora sí, salen con la estupidez diciendo ‘el pobre es pobre porque quiere’. ¡No señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la oportunidad de equidad”, dijo al destacar los programas sociales del gobierno.

“Es global el problema que tenemos. Es por toda la irresponsabilidad de creer que hay élites, de creer que alguien es superior, que alguien merece nacer teniendo oportunidades o alguien merece nacer sin, y de ahí se deriva y se desencadena toda la discriminación y todo el ninguneo”.

“La belleza se lleva en el corazón y no en la cartera (...) Jamás juzguen a un libro por su portada, lean el prólogo y luego lean el libro, y entonces sí ya pueden hacer una sinopsis de lo que leyeron del libro. Cometemos el grave error, y esto tiene que ver con discriminación en redes y personalmente, que juzgamos solamente por ver y eso es un error”, expresó.

En reiteradas ocasiones, Edy Smol ha evidenciado que, más allá de su imagen extravagante, tiene facilidad para dar entrevistas no sólo sobre moda.

