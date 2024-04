Celaya, Gto.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluido el pleito interno que tenía Morena ante esa candidatura.

“Hoy hemos visto cómo al inicio de esta candidatura de Gisela hubo manifestaciones por parte de los propios integrantes de Morena, entonces no se descarta ninguna línea de investigación”, aseveró.

Es un crimen en el que participó la delincuencia organizada, pero se debe indagar quiénes eran los interesados en “quitar a la candidata Gisela del camino”, indicó el mandatario panista en una entrevista con un noticiario local.

Sostuvo que el homicidio de Gisela Gaytán no quedará impune, que se hace una investigación para dar con los que dispararon y con aquellos que dieron la orden.

También lee Detienen a cuatro presuntos involucrados en asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena en Celaya

“Primero decirle a la ciudadanía, a los familiares, a los deudos, que no va a quedar impune, yo he estado en contacto con el fiscal, le he pedido una célula especializada para dar con los responsables, pero no sólo los responsables materiales, no sólo de quienes jalaron el gatillo, sino también de quienes dieron la orden; es decir, los autores intelectuales”.

Y aquí agregó, no se puede descartar ninguna línea de investigación, “yo le he pedido al fiscal que agote todas esas líneas de investigación, incluida la que mucha gente en las propias redes ha estado señalando: el pleito interno que tenía Morena ante esta candidatura”.

“Tenemos que detener a los responsables. Vamos a agotar todas las líneas de investigación y que salga lo que tenga que salir. ¡Habrá justicia!”, advirtió.

También lee Protección a Gisela Gaytán llegó al final

Tras las protestas de líderes y aspirantes a cargos públicos de Morena en el Congreso Local, el gobernador comentó que sin duda hay una intentona de desestabilizar a Guanajuato, un estado pujante, con una gran economía, “pero llevan seis años intentándolo, acuérdate que han querido dos veces desaparecer los poderes”.

También consideró “una bajeza” que estén usando la muerte de una persona para llevar agua a su molino político. Dijo que es increíble que en una rueda de prensa Morena esté hablando de la muerte de un regidor sabiendo que está vivo, y ellos los sabían.

“Usan, lucran con la vida de una persona, la pérdida de una persona y a mí eso me parece lamentable, de una bajeza política'”, concretó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL