El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, precisó que no ha platicado con Morena o con la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum de cargos, aunque aceptó que le gustaría ser parte del Gabinete presidencial, pero que no se siente en condiciones de pedir nada.

De igual forma, en rueda de prensa, comentó que lo único que solicitó a Morena es que le permitieran continuar gobernando con su grupo político, situación que el partido guinda está analizando.

“Lo único que yo le pedí fue que me permitiera demostrarle mi trabajo y mi esfuerzo en base a resultados. No me siento en condiciones de llegar a exigir alguna propuesta, este momento lo único que he aportado hasta este momento es la conformación de esta Alianza Progresista con mis dos amigos, Eruviel Ávila y Alejandro Murat, pero nada más, y un evento en donde le presenté a la doctora a mi equipo de trabajo a mi estructura electoral, una estructura muy sólida que ha ganado la alcaldía Cuajimalpa ocasiones, y que hemos ganado además en diferentes partidos”, comentó.

Indicó que apoyará a cualquiera de su grupo político para ser el próximo alcalde o alcaldesa de Cuajimalpa, pues recalcó que la estructura está con él y no con los partidos.

Al cuestionarle sobre si le gustaría una diputación local o una senaduría, refirió que no volvería a ser legislador local, y recordó que le rechazó una senaduría a la alianza opositora, por lo que le gustaría que lo invitaran a un lugar donde pudiera seguir sirviendo al país, pero ya en el ámbito federal.

“Me pedían que escribiera la carta a los Reyes Magos, y una de mis peticiones era tener un buen trabajo con mucho trabajo; además, un trabajo donde puede estar ayudando a la gente, si este trabajo me ofrece alguien como la que pudiese ser presidenta, pues me encantaría, sino pues desde donde pueda sumar para mi país”, aseguró el edil.

Indicó que junto con la Alianza Progresista, integrada por Eruviel Ávila y Alejandro Murat, realizarán una gira a nivel nacional para promocionar la opción que representa Claudia Sheinbaum.

Esta gira, dijo, abarcará Guerrero, Baja California y Merida y comenzará este 7 de enero, y adelantó que no pedirá licencia, pues esto lo hará en sus tiempos libres.

