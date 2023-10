Tijuana, BC.— El excanciller Marcelo Ebrard Casaubon precisó que esperará la respuesta de Morena a la queja que interpuso por irregularidades en el proceso interno para la elección del aspirante al cargo como Presidente de la República en 2024 y además aseguró que el partido guinda es su casa y no renunciará a la candidatura.

Ayer miércoles vino de visita a Tijuana, Baja California, debido a que es uno de los lugares en donde los votos de la encuesta interna le favorecieron por encima de Claudia Sheinbaum Pardo.

A los presentes les aseguró que su lucha por la Presidencia de la República continuará, pero antes de tomar una decisión deberá esperar la respuesta del partido a su petición de impugnar la elección.

“No deben existir en Morena esas prácticas, no se vale, llevo 24 años en la lucha… Por qué me voy a ir, esta es mi casa, es lo que hemos construido… Yo luché y sigo luchando por llegar a la Presidencia de la República y no por ambicioso sino para cumplir lo que se prometió, porque si no, no se puede”, dijo.

Antes de iniciar el acto en el que presentó un video con testimonios, videos y fotografías de las irregularidades, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezó una rueda de prensa en la que no quiso adelantar si continuará su camino a la Presidencia de México de manera independiente o con algún partido, incluida la coalición conformada por los partidos de oposición PAN, PRD y PRI.

Sin embargo, detalló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena admitió el recurso de nulidad y reposición del proceso interno para elegir al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, quien participaría como candidato a la Presidencia de la República.

Entre las irregularidades, Ebrard Casaubon acusó que “durante el proceso interno de Morena y aliados detectaron intervención de gobernadores y de varias dependencias del gobierno federal, como la Secretaría del Bienestar, además del uso de recursos públicos y la anticipación de su promoción”.

Sobre la encuesta realizada por EL UNIVERSAL, puso en duda los resultados y la veracidad, además de señalar que forma parte de la propaganda de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Esa encuesta supuestamente refleja que Sheinbaum Pardo, exjefa del Gobierno de la Ciudad de México, aventaja a Xóchitl Gálvez por 30 puntos en la preferencia electoral.