Isidro Fabela, Méx.- En el municipio de Isidro Fabela, llamado en honor del que es considerado el fundador del grupo Atlacomulco, la candidata a la gubernatura del Estado de México, por la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Álvarez, propuso el mayor programa de reforestación en la historia de la entidad mexiquense, en caso de que gane la elección del 4 de junio.

La senadora con licencia acudió este domingo al municipio que fue nombrado para honrar al exgobernador priista Isidro Fabela, donde expuso sus principales propuestas de gobierno, que pondrá en marcha, si obtiene el triunfo en las urnas, el primer domingo de junio.

Como parte de su Plan de Gobierno del Bienestar 2023-2029 denominado Propuestas de Cambio, la excaldesa de Texcoco abordó el cuidado de la naturaleza, para lograrlo se llevaría a cabo un plan de reforestación nunca visto en el territorio mexiquense.

“Proponemos el mayor plan de reforestación en la historia del Estado de México. Todas tenemos la obligación de sembrar mínimo un árbol. Además, ampliaremos el apoyo económico destinado al cuidado de nuestros bosques, porque esto a su vez impactará positivamente en el abastecimiento de agua en nuestro estado”, expuso ante cientos de seguidores que estuvieron en su mitin.

Previo al evento proselitista, la abanderada de la alianza Morena-PT-PVEM recorrió la avenida Monte Alto para entregar dípticos con propuestas a comerciantes, locatarios y ciudadanos.

Durante esa caminata, Gómez Álvarez también recibió propuestas de la ciudadanía, entre ellas la creación de un gobierno digital para combatir la corrupción en la realización de trámites gubernamentales.

“Un jovencito nos decía ‘ojalá que cuando sea gobernadora, podamos hacer los trámites digitalmente, porque eso evitaría la corrupción de un intermediario’, y yo les digo, esa es una propuesta que conforma nuestro plan, que haya un gobierno digitalizado y al servicio directo de la ciudadanía”, comentó a los asistentes.

"¡Es un honor estar con la mejor!", "¡Maestra Delfina serás gobernadora!", "¡Aquí y ahora, Delfina gobernadora!", fueron algunas de las consignas que gritaron los militantes de los tres partidos que integran la alianza Juntos Haremos Historia, además de los habitantes de ese municipio mexiquense.

Delfina Gómez reiteró que los programas para mujeres en el Estado de México no van a desaparecer como los opositores han difundido en noticias falsas, sino que se van a reforzar y a ampliar.

“Les pido que sean portavoces, así como lo he hecho en los diferentes municipios, que digan que eso es una mentira. No se van a quitar. Se van a transformar. Se van a mejorar y a ampliar el número de beneficiarias. Que se entreguen a quienes lo necesitan y que no se condicionen”, expresó.

Durante su gira dominical estuvo acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y de Martha Guerrero, dirigente estatal morenista, así como de José Couttolenc, líder mexiquense del Partido Verde Ecologista de México.

Además de Isidro Fabela, la extitular de la Secretaría de Educación Pública estuvo en Xonacatlán y Jilotzingo.







ss/rmlgv