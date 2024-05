Como lo hizo en los dos debates presidenciales anteriores, Jorge Álvarez Máynez defendió su proyecto de nación con propuestas y ataques sin ofensas, pero dirigidos a las decisiones políticas y equipos de sus dos contrincantes durante el tercer y último encuentro en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.

Entre risas de burla por los apodos y señalamientos que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se lanzaron, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) esbozó la mayor parte de El Nuevo México, su plan de gobierno y llamó a los mexicanos al voto útil por su partido.

“Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales (...) con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar y va a haber democracia, he sido el único candidato en respetar la ley”, dijo.

Lee también: Así fue el tercer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez

Finalmente, destacó la importancia de salir a votar: “Si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo. Les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten, y por eso te invito a confiar en ti, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado?”.