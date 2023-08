El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que exista confrontación entre la y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, y por el contrario, aseguró que se ha mantenido la unidad del movimiento.

Tras concluir la primera etapa del proceso para definir a la coordinadora o coordinador de los trabajos de defensa de la transformación, destacó que para el mes restante del proceso se espera que la y los aspirantes sigan con sus recorridos que han fortalecido la presencia de Morena en todo el país.

“Vemos eventos muy nutridos de todos los aspirantes y todos están con el mensaje de la Cuarta Transformación. Tenemos seis promotores de Morena y del movimiento recorriendo el país, lo cual nos ayuda mucho en fortalecer al partido”, declaró.

Delgado Carrillo reconoció que, a un mes de distancia, ya se cuenta con un proceso regulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que termina con la incertidumbre legal. “Tenemos un proceso regulado por el INE que, en términos generales, regula lo que nosotros dijimos desde el principio: que teníamos derecho como partido político a autoorganizarnos y hacer un proceso interno como el que estamos haciendo”, expuso.

Asimismo, el dirigente nacional celebró que sea la autoridad electoral la que realice la revisión de la publicidad personal de las y los aspirantes: “Es el INE quien tiene la posibilidad de revisar el tema. Qué bueno que lo haga, qué bueno que lo audite y ordene el retiro”.

Mencionó que si bien en términos generales está de acuerdo con los lineamientos del INE, hay un trato asimétrico para los servidores públicos. “A mí lo único que no me gusta es que a algunos servidores no les permiten opinar, y otros están participando en la contienda. Por ejemplo, que el Presidente no pueda opinar, y que servidores públicos, en su carácter de senadores o senadoras, participen en el proceso del Frente Opositor”.

Dijo que para hacer un balance del primer mes, está sosteniendo reuniones con los aspirantes.

Sin dar a conocer los nombres, señaló que ya se reunió con uno de los aspirantes a la coordinación y adelantó que tiene previsto reunirse con uno más, mientras que continúa cuadrando agenda con el resto para obtener sus opiniones sobre el proceso.

“Los estoy invitando a tener una reunión física para tener muy presentes sus impresiones, en qué podemos mejorar y qué preocupaciones tienen hacia el último mes de estos recorridos”, detalló.

Este domingo 30 de julio se realizó la segunda de cuatro consultas al pueblo de México sobre los temas que conformarán el Proyecto de Nación 2024-2030. Se realizaron 344 asambleas en los 300 distritos del país, así como siete más en el extranjero sobre los temas de Bienestar Social y Trabajo, y de Soberanía Energética.

En la asamblea de consulta en Coquimatitlán, Colima, Delgado reiteró que Morena es un instrumento de lucha del pueblo, por lo que el proyecto de continuidad de la 4T siempre será construido de la mano de la gente.