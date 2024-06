El Consejo General del INE acató la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF y ratificó la candidatura a diputado federal por la coalición PAN, PRI y PRD del exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, a pesar de que fue trasladado este sábado a un penal de Cancún acusado del delito de violencia intrafamiliar en contra de su expareja sentimental.

Durante la sesión extraordinaria, se aprobó por unanimidad el acatamiento de la sentencia, pero expuso que el marco electoral y legal se debe reformas para garantizar los derechos de las mujeres que han sido violentadas y que sus agresores se les debe quitar las candidaturas.

La consejera Carla Humphrey, expuso que el candidato Sergio Estrada Cajigal, quien se encontraba detenido en su domicilio en el estado de Morelos y posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de la ciudad de Cancún Quintana Roo como resultado de una causa penal de una jueza de control.

Expuso que el INE realizó una diligencia urgente para consultar a la citada juzgadora sobre el estado que guarda la referida causa penal y en la contestación se informó que el candidato no tiene suspensión de sus derechos políticos y electorales.

Sin embargo, lamentó que el artículo 38 constitucional es absoluta y claramente insuficiente para los casos de violencia de género y violencia política en razón de género, por lo que “a mi juicio se le debe cancelar el registro y con base en los principios constitucionales de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Respaldó el proyecto para acatar la resolución del TEPJF, “pero por supuesto que no comparto las consideraciones de la Sala Regional Ciudad de México, no comparto los fundamentos porque me parece que no hay una clara ponderación entre el principio de la presunción de inocencia”.

