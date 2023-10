La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Mariana Boy, confió en poder subir en las encuestas en los próximos días, y subrayó que se mantiene firme en este proceso interno.

En entrevista, para conocer su opinión sobre la encuesta publicada este día por EL UNIVERSAL, comentó que estamos a la mitad del proceso y que va a seguir trabajando, reuniéndose con los vecinos y recorriendo distintas zonas de la Ciudad, “mi compromiso sigue siendo el mismo y el ímpetu de trabajo es el mismo desde el día uno hasta el último día”.

“Confío en que pueda subir el porcentaje en estas semanas que vienen porque ya habrá mucho más conocimiento por parte de la gente, hay muchas personas que no me conocen, y el trabajo que he estado haciendo, desde el 29 de septiembre, es darme a conocer entre aquellas personas que no conocen a Mariana Boy”, aseguró.

Dijo que seguramente se van a estar realizando varias encuestas de aquí al 30 de octubre, que es cuando se van a dar a conocer los resultados de la encuesta oficial que haga Morena y las encuestas espejo, “y seguramente los números van a estar cambiando, y mientras tanto yo voy a seguir trabajando”

Por último, subrayó que: “seguimos firmes y vamos a seguir trabajando”.

La encuesta en vivienda de Buendía & Márquez, en exclusiva para EL UNIVERSAL, realizada del 12 al 15 de octubre, muestra que del lado de Morena la contienda luce más definida. Omar García Harfuch aventaja por 12 puntos a Clara Brugada (39% a 27%).

En un lejano tercer lugar se encuentra Hugo López-Gatell con 16% y todavía más rezagada está Mariana Boy con 4%. (No se incluyó a Miguel Torruco, ya que su nombre fue dado a conocer después del inicio de la encuesta).

