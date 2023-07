Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, se burló del expresidente Vicente Fox y lo llamó mareado por un tuit en el que lamentó que no hubieran desaforado al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy Fox subió un tuit, la verdad, ya así como que se mareó, la verdad, ya está medio mareado desde hace rato. Imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabado con López Obrador, con el desafuero. Es que no se dan cuenta, no entienden que no entienden, que a López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, desde el desafuero”, dijo Sheinbaum en un mitin en Bahía de Banderas, Nayarit.

También criticó a los aspirantes del Frente Amplio por México, al decir que “ellos son el pasado, por más que se vistan como demócratas”.