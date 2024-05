San Pedro Garza García, Nuevo León.- En honor de las víctimas y por la memoria de los fallecidos, esta tarde se celebró una misa en San Pedro Garza García, en la que Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo metropolitano de Monterrey, deseó pronta resignación y entendimiento para las familias al asegurar que la tragedia del miércoles por la noche “fue un accidente” provocado por el clima.

“Nos convoca hoy para unir nuestros corazones en una única intervención, pedir por nuestros hermanos que fallecieron recientemente en el accidente provocado por el viento fuerte y también para unirnos a las familias que sienten el dolor de su Padre. No tenemos otra cosa que ofrecer más que nuestro cariño y nuestra oración, o si quieren, nuestra oración cariñosa.

“Nosotros queremos amar a Dios en esta circunstancia y quiero pedirle a las familias que le den a Dios ese acto de gratitud, que le digan a Dios: 'no entiendo, no comprendo por qué esta circunstancia, por qué ese accidente, por qué ocurrió a él y no a otro'. Nadie tiene una respuesta, nadie. Lo único que podemos decir y con todo respeto siempre lo diré: Dios les ama mucho, Dios los quiere mucho, aún en esta circunstancia hay una realidad dolorosa, incomprensible y los que estamos aquí queremos pedir por ustedes para que sigan teniendo cariño a Dios, que sigan creciendo en ustedes el amor a lo incomprensible, que le digan a Dios Dios te ama aunque no entiendo, te quiero”, expresó durante la homilía el jerarca católico estatal.

El Arzobispo Rogelio Cabrera ofició la misa para los familiares de los fallecidos en el evento de cierre de campaña de Loenia Canavati, donde también estaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Leer también: Álvarez Máynez retoma actividades masivas de campaña; exhibe guerra sucia del PRIAN por caída de templete

Monseñor Rogelio Cabrera López también agradeció a las autoridades locales y estatales por su esfuerzo y compromiso con las familias de las víctimas y los sobrevivientes.

En ese sentido, aprovechó para pedir al gobierno y a los neoleoneses pedir por la ola de violencia que azota al país.

“En nuestro país muchas familias están sufriendo, a unos les han atrapado a sus familias, a sus hijos, ha habido asesinatos. Vamos a pedir a Dios para que los corazones humanos sean siempre con nosotros para que así podamos mantener viva la esperanza.

“Agradezco la presencia de las autoridades municipales que cumplen con este deber de solidaridad. Nos unimos desde esta comunidad parroquial a estos sentimientos comunes de amor y de misericordia y perdonen las omisiones. Nunca haremos lo suficiente, nunca será lo total, pero en medio de esta pequeñez de nuestro corazón, en medio de esta pequeñez de nuestros sentimientos comunes, unirnos a ustedes”, expresó.

Finalmente, ante fieles vestidos de blanco en memoria de sus familiares y como muestra de solidaridad con otras víctimas, Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, reiteró el apoyo del poder local y estatal para quien así lo requiera después de la tragedia.

Asimismo, ofreció nuevamente sus condolencias y agradeció a la iglesia por la misa.

El Arzobispo Rogelio Cabrera ofició la misa para los familiares de los fallecidos en el evento de cierre de campaña de Loenia Canavati, donde también estaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Foto: Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Leer también: Álvarez Máynez acusa que guerra sucia en su contra arreció tras la tragedia en San Pedro; ”no se tocaron el corazón”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc