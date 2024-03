Guadalajara.— Durante el primer debate entre quienes aspiran a gobernar Jalisco, el candidato de MC, Pablo Lemus, tomó distancia del candidato presidencial de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, e insistió en que no milita ni ha militado en ningún instituto político.

En el último bloque del debate se permitió a los candidatos formular preguntas libres a sus oponentes para que éstos respondieran, y la abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, Laura Haro —quien intenta posicionarse en Jalisco como la candidata de Xóchitl Gálvez ante una campaña emanada de parte del panismo que llama al voto cruzado por Lemus en lo local y por Gálvez en la Presidencia— lanzó la pregunta al emecista sugiriendo que Morena y MC están coludidos.

“Esto es fosforena, son lo mismo; el partido Movimiento Ciudadano se negó a ir en esta gran coalición [PRI-PAN-PRD], y la pregunta es para Pablo [Lemus]: ¿Porqué no has hablado un solo segundo de tu candidato a la Presidencia de la República, qué, acaso te avergüenza?”.

En respuesta, Lemus señaló que mientras Laura Haro y Claudia Delgadillo (Morena-PVEM-PT-Futuro-Hagamos) necesitan colgarse de las candidatas de sus coaliciones a la Presidencia, él no, y ni siquiera mencionó a Álvarez Máynez: “La candidata de Morena se necesita colgar de su candidata presidencial, también la candidata de la coalición se necesita colgar de su candidata presidencial; yo no, yo soy un candidato que tengo mi propia identidad, que tengo mi trayectoria, que he dado resultados en mis gobiernos, que tengo cercanía con la gente”.

Lemus y Delgadillo se enfrascaron entonces en acusaciones de corrupción, sobre todo en relación con el fraude de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), que superó los mil millones de pesos y con cuyo dueño, Luis Oswaldo Espinoza Marín, ambos tenían relación.

“Miren cómo se gastaron, todas las familias de AJP, aquí están sus recursos invertidos en ropa y en viajes, él mismo, este personaje, Luis Oswaldo Espinoza, dijo en el video, antes de quitarse la vida, que investigaran a Claudia Delgadillo porque ella se había quedado con recursos de esas inversiones”, acusó Lemus mostrando una foto en la que aparecen Espinoza y Delgadillo.

“Hablando del personaje que a mí me robó, igual que a miles de personas en el estado y donde este gobierno no hizo nada, yo les quiero mostrar aquí la foto de Pablo [Lemus]; yo no sé por qué te encanta estar mintiendo”, respondió la candidata de Morena mostrando una foto de Lemus con Espinoza.

Haro, aprovechó esa discusión y entró con otro cuestionamiento que involucró a sus adversarios: “Al candidato Pablo Lemus, que diga que es cierto, como lo es, que tu suplente en la presidencia municipal de Guadalajara es el hermano de Claudia Delgadillo [Roberto Delgadillo]; les digo que todo queda en familia”.

Aunque la pregunta era para el emecista, fue la morenista la que se defendió: “Mi hermano fue suplente del señor Pablo Lemus, pero también se dio cuenta quién era y mi hermano no quiso asumir la regiduría, y también te voy a decir algo Laura, mi hermano tiene casi 46 años, por Dios, yo no soy responsable si alguien mayor a 18 años comete un error, como irse a trabajar con Pablo Lemus”.

Posteriormente, Lemus dijo: “Miren nada más, ya traicionó a su hermano, ya lo empinó, pero mira Claudia, yo jamás he tenido ninguna inversión con ese socio tuyo [Espinoza] y tú te robaste todo ese dinero, incluida tu casa en Puerta de Hierro”.